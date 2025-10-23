El sistema Viogén lleva un año fallando en Andalucía: la Junta no puede contactar con las víctimas

El sistema Viogén, encargado del seguimiento de víctimas de violencia de género, lleva fallando en Andalucía desde octubre de 2024, según ha denunciado este jueves la consejera de Igualdad, Loles López, lo que ha impedido a la Junta contactar con muchas mujeres incluidas en este registro gestionado por el Ministerio del Interior.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz, la consejera ha detallado que, tras una modificación del sistema Viogén hace un año, comenzaron los fallos que impiden el acceso a datos de contacto de mujeres víctimas de violencia de género. «No tenemos el teléfono para contactar con las mujeres», ha explicado López, quien ha lamentado también que pese a haber trasladado el problema al Ministerio del Interior, al Ministerio de Igualdad y a la Delegación del Gobierno, la situación sigue sin resolverse.

López ha subrayado que la Junta ha comunicado reiteradamente el fallo en cada comisión provincial de seguimiento celebrada desde entonces, sin obtener solución. El pasado 19 de junio, el Gobierno central admitió los fallos y prometió resolverlos antes del 30 de junio, algo que, según la consejera, no se ha cumplido. En los próximos días, la Junta hará público el número exacto de mujeres con las que no se ha podido contactar por culpa de esta avería.

La titular andaluza de Igualdad ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser «el más feminicida de todos los tiempos», y ha reprochado los fallos en las pulseras de seguimiento a maltratadores. «Primero ocultaron la incidencia, luego la negaron y después pidieron perdón por el ruido, no por el error», ha criticado.

Desde el PSOE-A, la diputada Olga Manzano ha respondido acusando al Gobierno andaluz de «abandono» en sus competencias. Ha tildado de «vergonzosa» la gestión de la consejera, y ha denunciado que no exista un protocolo autonómico contra la violencia vicaria. Además, ha asegurado que la Junta utiliza fondos del pacto de Estado para reducir recursos propios, lo que ha calificado de uso indebido.