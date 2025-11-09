La ciudad de España donde es más fácil que te roben según Eurostat: sólo la supera Bucarest

Sólo supera Bucarest esta ciudad de España en la que es muy fácil que te roben según los expertos de Eurostat. La seguridad es uno de los elementos que más preocupa a las personas, en nuestro país, tenemos una serie de problemas que van de la mano y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en unos días en los que todo puede acabar siendo posible en estos días.

Eurostat sitúa a una ciudad española en la lista de las más inseguras del continente.

Sólo la supera Bucarest

Bucarest es una de las ciudades más inseguras de Europa.

Uno de los problemas o de los miedos a la hora de viajar fuera de España, es ese problema que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días. Un cambio de tendencia que puede ser especial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado. Son momentos de poner sobre la mesa una inseguridad que en España podemos ver en determinadas ciudades.

En concreto hay una que se está coronando como una de las más inseguras del mundo y no es casualidad. Tendremos que empezar a descubrir lo peor de un lugar que puede acabar siendo clave en estos días que tenemos por delante. Es hora de saber qué ciudad ocupa los primeros puestos en inseguridad.

Eurostat afirma que en esta ciudad española es fácil que te roben

Es muy fácil que te roben en esta ciudad española

Señala Eurostat a Barcelona como una de las ciudades en las que existen más posibilidades de que te roben. Desde el Ayuntamiento de Barcelona afirman en su blog que: «El aumento de la presión policial, las tareas de mejora de la coordinación entre cuerpos y el refuerzo en la prevención han propiciado una bajada generalizada de los hechos delictivos en la ciudad. El total de 3.500 agentes de la Guardia Urbana, sumados a una cifra similar de miembros de los Mossos d’Esquadra de la región de Barcelona, son el número más elevado hasta ahora de policías que patrullan cada día por las calles de la ciudad».

Siguiendo con la misma explicación: «Durante el primer semestre del 2025 el número de delitos conocidos se ha reducido en Barcelona en un 8,8 % con respecto al mismo periodo del 2024 y en un 22,9 % con respecto al año 2019. Los delitos patrimoniales, que suponen un 85,5 % del total, también bajan casi un 10 %. Los hurtos caen un 6,8 %, los robos violentos en la vía pública un 5,5 %, los robos con fuerza en domicilios un 31,4 %, los robos con fuerza en establecimientos un 50,7 % y los robos en interiores de vehículos un 35,6 %. Los delitos contra las personas, que suponen solo el 8,5 % respecto del total, aumentan un 2,8 %. Las detenciones aumentan un 5,3 %».

Todos los esfuerzos son pocos: «La inteligencia policial generada y compartida entre los diferentes servicios ha facilitado el éxito de los planes Tremall y Kanpai, que actúan contra la multirreincidencia y la sensación de impunidad de los delincuentes. En este sentido, el número de delitos asociados a este fenómeno se ha reducido un 10 %, y en los 29 grandes dispositivos de ciudad de seguridad ciudadana realizados hasta el momento se ha detenido a 489 personas. El Ayuntamiento de Barcelona y la Fiscalía Provincial de Barcelona firmarán un convenio para crear una unidad de la Guardia Urbana que se adscriba a la Fiscalía como unidad en funciones de policía judicial. Entre otras tareas, colaborará en la recopilación de antecedentes policiales y denuncias relativas a los investigados multirreincidentes y ayudará en la localización o convocatoria de víctimas».