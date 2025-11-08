Dónde ver gratis por TV la Premier League en España: horario de todos los partidos de la jornada 11

Llega el fin de semana y vuelve la Premier League con una jornada 11 que va a ser frenética. Dos clásicos como el Tottenham y el Manchester United se ven las caras, pero también habrá un duelo entre el Manchester City y el Liverpool que va a detener el país. Desde España nos estaremos fijando claramente en el Aston Villa – Bournemouth y el duelo táctico que tendrán Unai Emery y Andoni Iraola. Te contamos la fecha, horario y dónde ver por televisión desde nuestro país todos los encuentros del campeonato inglés.

Tottenham – Manchester United

La jornada 11 de la Premier League se abrirá este sábado 8 de noviembre a las 13:30 horas con un auténtico partidazo que se disputará en la capital. Londres acogerá un choque de altos vueltos entre el Tottenham y el Manchester United, que han llegado a esta fecha empatados a 17 puntos y con la clara intención de llevarse una victoria de este clásico del fútbol inglés para poder pelear por entrar en puestos de Champions League. Para ver desde España este encuentro en directo por televisión habrá que sintonizar el canal Dazn 2.

Everton – Fulham

Sin duda, va a ser otro gran partido de los que se juegan este sábado 8 de noviembre. Este choque está programado para que arranque a las 16:00 horas y también habrá mucha rivalidad entre el Everton y el Fulham, ya que están muy cerca en la clasificación. Sólo les separa un puntito y la intención es conseguir ganar para alejarse de los puestos de descenso. Este encuentro se podrá ver por el canal de Dazn 2.

West Ham – Burnley

A la misma hora, a las 16:00 horas, todos los aficionados de la Premier League que quieran ver este sábado 8 de noviembre el West Ham – Burnley tendrán que poner el canal de Dazn 4. Los londinenses están en puestos de descenso y juegan contra el equipo que tienen justo por encima a tres puntos, por lo que una victoria de los visitantes podría hundir más a los capitalinos en la clasificación del campeonato inglés.

Sunderland – Arsenal

A las 18:30 de este sábado 8 de noviembre le llega el turno al líder. El Arsenal de Mikel Arteta visita el campo del Sunderland, uno de los equipos revelación de esta temporada en la Premier League que está en puestos de Champions League, por lo que los londinenses no lo van a tener nada fácil. Eso sí, a su favor juega que tienen una importante renta respecto al segundo clasificado. Para ver el choque en directo por televisión o en vivo online habrá que poner el canal de Dazn 2

Chelsea – Wolverhampton

La jornada del sábado 8 de noviembre se cerrará en la misma ciudad en la que se abrió: Londres. El Chelsea recibe en Stamford Bridge al colista, al Wolverhampton en un partido en el que los blues deberían llevarse el triunfo. Los locales están séptimos peleando por meterse en Europa, mientras que los lobos son el farolillo rojo y no van a poder salir de ese puesto aunque ganen, ya que son el único conjunto que no conoce la victoria. El canal principal de Dazn será el encargado de retransmitir el choque por televisión.

Crystal Palace – Brighton

Este domingo 9 de noviembre a las 15:00 horas arrancará otro partido en el que los dos equipos están pegados en la clasificación, ya que el Crystal Palace recibe al Brighton. Ambos conjuntos están en la mitad de la tabla con 16 y 15 puntos respectivamente por lo que va a estar muy interesante el duelo porque el que consiga ganar podrá distanciarse en la tabla y este choque de la Premier League se podrá ver, como es de esperar, en Dazn.

Aston Villa – Bournemouth

El canal de Dazn 2 retransmitirá este domingo 9 de noviembre a las 15:00 horas un partido en el que los españoles fijarán su mirada. El Aston Villa de Unai Emery se ve las caras ante el Bournemouth de Andoni Iraola. Los de Birmingham están en la mitad de la tabla, mientras que el combinado visitante sigue metido en la lucha por estar en puestos de Champions League. Sin duda, uno de los partidazos de la jornada 11 de la Premier League.

Brentford – Newcastle

En Dazn 3, a las 15:00 horas de este domingo 9 de noviembre, se verán las caras el Brentford y el Newcastle. Los locales llegan a este choque de la jornada 11 de la Premier League con 13 puntos, mientras que las urracas, que ganaron el otro día al Athletic Club en la Champions League sólo tienen una unidad menos, por lo que es muy importante para ellos lograr un triunfo a domicilio para escalar puestos en la tabla del campeonato británico.

Nottingham Forest – Leeds

Dos clubes que están en la zona baja de la tabla como son el Nottingham Forest y el Leeds se ven las caras este domingo 9 de noviembre a las 15:00 horas. Los locales están en puestos de descenso y por matemáticas no podrán abandonar esa zona esta jornada aunque ganen, mientras que el cuadro visitante hará todo lo que sea para ganar al dos veces ganador de la Copa de Campeones para alejarse de la zona roja de la clasificación de la Premier League. El choque se podrá ver a través de Dazn.

Manchester City – Liverpool

El cierre de la jornada 11 de la Premier League está programado para este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas y tenía que ser con el auténtico partidazo del fin de semana: Manchester City – Liverpool. Dazn 2 retransmitirá en directo el choque en el que los de Pep Guardiola, segundos en la tabla, reciben al cuadro red, que va tercero, en el Etihad Stadium para ofrecer un clásico del fútbol inglés.