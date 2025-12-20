Muere un joven de 21 años en una residencia de estudiantes de Zaragoza

La Policía Nacional está investigando la muerte de un joven de 21 años cuyo cadáver ha sido encontrado este sábado en la residencia de estudiantes Ramón Pignatelli de Zaragoza. El cuerpo del joven ha sido ha encontrado por su propio padre en su habitación cuando éste fue a buscarlo a la residencia. Al acceder a la habitación, lo ha hallado muerto en el cuarto de baño, según han informado fuentes de la Policía Nacional.

La primera valoración de los agentes que investigan el suceso apunta a que la muerte se ha producido debido a causas naturales. Aun así, el cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza para practicarle la autopsia correspondiente y determinar con exactitud las causas de la muerte.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha transmitido sus condolencias a la familia, mientras que responsables de la residencia se han puesto a disposición de los allegados del estudiante.