Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, retrata al PSOE: «Acosa, silencia y no protege a sus mujeres»

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha cargado contra el PSOE por los casos de acoso sexual contra las mujeres protagonizados por varios miembros de su parido. A su juicio, la formación política que lidera Pedro Sánchez «acosa, silencia y no protege a las mujeres». Según la regidora del Partido Popular, ni siquiera «a sus propias mujeres, a sus compañeras de partido».

«Si tú estás tan indignada y cabreada como lo estoy yo con todos lo casos de acoso sexual que están saliendo a la luz y que se han ocultado durante meses, no te calles», ha expresado la propia Chueca en un vídeo publicado a través de su perfil personal en sus redes sociales.

A su juicio, a los presuntos caso de «acoso sexual» conocidos en el seno del PSOE, España no se puede permitir la existencia de un partido «tan decepcionante, tan hipócrita y tan falso». Un partido que ha destacado «acosa, silencia y no protege a las mujeres». Ni tan siquiera «a sus propias mujeres, a sus compañeras de partido», ha asegurado.

Con todo, la alcaldesa popular ha invitado a las mujeres a levantar la voz contra estos escándalos. «Yo no me callo», ha esgrimido Chueca que, ha asegurado, no expresa su enfado cómo mujer miembro del PP. «Hablo como alcaldesa de Zaragoza, hablo como mujer, como madre, como hija, como amiga», ha manifestado.

Chueca ha criticado también la «doble moral» de los socialistas. «Dicen una cosa y hacen la contraria», ha expresado. Una crítica velada contra el PSOE y el Gobierno después de conocerse que ocultaron las denuncias contra personalidades del partido cercanas a Sánchez. Por ejemplo, Paco Salazar, uno de sus más estrechos colaboradores.

«Son cómplices y protegen a los agresores», ha asegurado. «Y las mujeres no podemos tener miedo a denunciar estas situaciones de acoso sexual, nuestra seguridad y nuestra dignidad no se negocian, no se pueden poner en duda», ha zanjado.

A las críticas, Chueca ha asegurado que las mujeres no pueden ahora arriesgarse a «perder todo lo que nos ha costado tanto tiempo conseguir». «Cuando podamos decir basta ya, yo no me callo, entonces, evitaremos que esto vuelva a repetirse, entonces empezará el cambio de verdad, yo no me callo», ha concluido la lideresa del PP.