El Barça viaja a Villarreal sin Pedri por unas «leves molestias» y anuncia que volverá ante el Espanyol

El Barcelona viaja este sábado a Villarreal para disputar la jornada 17 de Liga y lo hace sin Pedri. El centrocampista canario es baja por unas «leves molestias» debido a la precaución que el club blaugrana quiere llevar con él tras su última lesión que le dejó fuera de los terrenos de juego durante un mes. La entidad culé ha anunciado también que podría volver para el derbi contra el Espanyol en el primer encuentro de 2026. Dani Olmo, Ronald Araujo y Gavi completan las bajas.

«El jugador del primer equipo Pedro González, Pedri, es baja para el partido contra el Villarreal CF por precaución, debido a unas leves molestias musculares», ha comunicado el Barcelona en la tarde de este sábado. «Se espera que el jugador esté disponible para el próximo partido contra el RCD Espanyol», añade la entidad blaugrana.

Un comunicado médico que llega tras el entrenamiento del Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper ya sin Pedri. Una sesión previa que esta vez se ha hecho de tarde para viajar directamente a Castellón para jugar contra el Villarreal este domingo a las 16:15 horas.

Aunque Hansi Flick dijo en rueda de prensa que hay que tener precaución con Pedri y no quiso afirmar una fecha para su vuelta, el Barcelona sí se ha aventurado en comunicar que el canario estaría de vuelta el próximo 4 de enero en el derbi contra el Espanyol en el primer partido del 2026. Un duelo previo a la disputa de la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club.