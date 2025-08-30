Jaume Munar sigue imparable: pasa por encima de Zizou Bergs para meterse en octavos del US Open

Jaume Munar suma y sigue en Nueva York. El tenista balear se ha deshecho en tres sets del belga Zizou Bergs para alcanzar los octavos de final del US Open 2025. De esta manera, el mallorquín sigue rompiendo su techo en un Grand Slam, puesto que no había pasado nunca de segunda ronda. Lo ha hecho además con una solvencia tremenda, puesto que ha ganado por 6-1, 6-4 y 6-4, en dos horas y 11 minutos de juego.

El número 44 del mundo sigue sorprendiendo sobre las pistas de Flushing Meadows. Sólo ha cedido un set en las tres primeras rondas que ha disputado y fue en la primera ronda ante Jaime Faria (6-0, 6-3, 5-7 y 6-2). En segunda ronda se impuso al canadiense Gabriel Diallo por 7-5, 6-3 y 7-5, citándose en tercera con el tenista belga, al que ha pasado también por encima. En octavos se enfrentará a un hueso más duro, el número 10 del mundo, Lorenzo Musetti.