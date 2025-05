Munar se va de Roland Garros y explota contra el público

El español Jaume Munar se quedó a las puertas de la remontada contra el francés Arthur Fils, que sufrió un derrumbe físico tras ganar los dos primeros sets, pero se recuperó a tiempo para ganar el quinto y privar al mallorquín de su primera vez en tercera ronda de Roland Garros.

Munar, que acarició la remontada, se derrumbó en el tramo final, cuando el público de la pista Suzanne Lenglen comenzó a apoyar de forma muy ruidosa al francés mejor situado en el ránking, favorito número 14, que hasta este año no había ganado ningún partido en el Grand Slam de tierra batida, cantando a elevado volumen La Marsellesa.

Fils, de 20 años, encadena tres de los cuatro últimos Grand Slam en tercera ronda, nunca antes había ganado un partido a cinco sets. En esta oportunidad se impuso por 7-6 (3), 7-6 (4), 2-6, 0-6 y 6-4. El francés, de la región de París, aseguró que se inspiró en su paisano Gael Monfils, el jugador que más partidos ha ganado a cinco mangas en tierra batida.

«Aquí la bandera pesa demasiado, deberían haberse calmado un poco, esto no puede parecer un circo», se quejó al final del partido un apesadumbrado Munar, que dejó muy claro «éste es el peor público. En Estados Unidos animan a sus tenistas y eso me parece normal, pero aquí van un paso más allá. Lo de hoy ha sido muy desagradable».

«No han dejado de molestarme en los saques para intentar que me desconcentrara. No han dejado que el juego avanzara en ningún momento. Nosotros estamos aquí para hacer nuestro trabajo, no para aguantar esto», agregó tras el partido, que supone su despedida de Roland Garros tras un muy buen torneo.