El Real Madrid quiere hacer caja con Rodrygo… o Vinicius

Al Real Madrid le salen las cuentas, pero sabe perfectamente que debe seguir recaudando dinero para mantener la economía del club en perfecto estado. El Mundial de Clubes ha trasladado a las arcas unos 80 millones de euros, pero tras haberse gastado cerca de 170 millones en los fichajes de Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Franco Mastantuono y Álvaro Carreras, saben que deben ingresar unos 90 millones más para estar tranquilos. Y, para ello, sólo hay dos jugadores a los que podrían dar salida por esa cantidad o más.

Uno de ellos es Rodrygo Goes, con quien hablarán una vez regrese a Valdebebas el 4 de agosto para comenzar la pretemporada. El brasileño arrancó el Mundial de Clubes como titular, pero acabó teniendo un papel casi testimonial. «Son decisiones de partido. Tal y como iba el encuentro, necesitábamos otro perfil. No ha habido decisiones de futuro. No hemos rotado demasiado en este Mundial y el contexto será diferente en el futuro», explicó Xabi tras la eliminación frente al PSG.

Sin embargo, la situación del delantero no parece sencilla. Rodrygo sólo pide claridad: si el club no cuenta con él, quiere que se lo comuniquen de forma directa para buscar una salida. De momento, las únicas ofertas concretas han llegado desde Arabia Saudí, un destino que no contempla, ya que tiene contrato con el Real Madrid hasta 2028 y aspira a seguir en Europa. La entidad blanca aceptaría unos 100 millones de euros por su marcha, pero para ello debe aparecer un comprador. El Arsenal está en la pole, pero aún no ha movido ficha.

Vinicius, la otra opción

Tal y como contó OKDIARIO, en estos momentos Vinicius ha tomado la decisión de frenar su renovación con el Real Madrid. El pacto era total y solo faltaba la firma, pero ahora mismo el brasileño no lo ve tan claro como antes. Acaba contrato en 2027 y el club blanco no se va a arriesgar a que pueda salir libre. Por lo tanto, si se mantiene en su idea y no amplía su vinculación con la entidad madridista, su situación podría cambiar.

El Real Madrid no se plantea vender a Vinicius en estos momentos, pero el verano es largo y la renovación es una obligación. Así que, si las semanas avanzan, no hay movimientos y llega a Valdebebas una buena oferta, podría llegar a estudiarse. No obstante, el jugador no está por la labor de salir ahora, sino en 2027, cuando podría hacerlo libre y con una importante prima de fichaje.

Operaciones obligadas

Económicamente, en el Real Madrid saben que vender a Vinicius o Rodrygo serían operaciones más que recomendables. Ambos han ofrecido un gran rendimiento al club, al que llegaron por 45 millones de euros cada uno. Ahora, cualquiera de los dos podría salir por un precio muy superior, lo que permitiría a la entidad madridista cerrar un negocio redondo.