Un incendio en un vagón de un tren en Argamasilla de Calatrava (Castilla-La Mancha) ha obligado a suspender la línea Madrid-Andalucía de AVE este sábado. En concreto, el fuego se ha iniciado en el coche de cola de un convoy de alta velocidad en el que se transportaban 210 pasajeros, lo que ha obligado a detener la máquina.

Así, el tren se encuentra parado en el término municipal de Argamasilla de Calatrava, un hecho que ha obligado a suspender toda la circulación por esa vía. El AVE viajaba desde Almería con dirección a Madrid, por lo que la línea Madrid Andalucía se ha visto afectada por el incendio.

Tras lo sucedido, la Guardia Civil ha evacuado a las personas que viajaban en el interior. Mientras tanto, los bomberos se han encargado de intentar extinguir el incendio, algo que puede ayudar a restaurar la circulación cuanto antes.

El incendio en la línea Madrid-Andalucía

Adif ha reportado que el tren se encuentra detenido entre Puertollano y Calatrava y que se ha suspendido la circulación en este tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El resto de trenes también están detenidos en el trayecto.

❗️Por la avería de un tren, que se encuentra detenido entre Puertollano y Calatrava, se suspende la circulación en este tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. 🚆 Actuando bomberos en el tren de la incidencia. Resto de trenes detenidos en el trayecto. — INFOAdif (@InfoAdif) August 30, 2025

Tras el inicio del fuego, tanto los bomberos de Puertollano, como la Guardia Civil, como una ambulancia con soporte vital básico, se han transportado hasta el lugar en el que el convoy se encuentra detenido.

En las últimas semanas, este tipo de hechos se han hecho cada vez más comunes. Por ejemplo, el pasado día 27, otro incendio, esta vez a la altura de Guadalajara, obligó a paralizar la línea entre Madrid y Barcelona.

En este caso, la incidencia provocó retrasos notables en la circulación ferroviaria. Un AVE procedente de Barcelona que tenía prevista su llegada a Madrid-Atocha a las 17:19 horas no pudo hacerlo antes de las 18:24.

En fechas recientes, un incendio en Lleida también forzó la suspensión temporal de la circulación del AVE, lo que afectó a cientos de pasajeros hasta su restablecimiento tras varias horas de trabajo.