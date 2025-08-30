Incendios | Tellado revela que las autonomías del PP movilizaron 23.718 operarios frente a 11.853 del Estado

Superado ya lo peor de la peor ola de incendios en la historia de España, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este sábado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en los más de 40 fuegos que llegaron a calcinar a la vez nuestro país. Tellado ha asegurado en redes que las comunidades autónomas «han puesto más medios» que el Gobierno para «apagar los incendios» de este verano.

Responde Miguel Tellado así a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que esta semana culpaba a Feijóo de que autonomías del PP pidieran «medios increíbles» contra los incendios.

Ponía de relieve Miguel Tellado otro mensaje del PP en redes, en el que su partido asegura que en la extinción de incendidos «las comunidades autónomas del PP movilizaron 23.718 operarios frente a los 11.853 aportados por el Estado». Así, Tellado ha asegurado que «las comunidades autónomas han puesto el doble de efectivos».

Además, ha subrayado que «las emergencias no entienden de cálculos políticos ni de partidismos», y ha enfatizado que «lo único que debe primar es ayudar a los ciudadanos afectados y la coordinación entre administraciones».

Las declaraciones de Miguel Tellado producen en un momento de «evolución muy favorable» respecto a la situación de los siete incendios forestales que quedan activos en España, como ha asegurado este sábado la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

Robles y las autonomías

La ministra de Defensa, Margarita Robles, responsabilizó el pasado martes en el Senado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que varias comunidades autónomas gobernadas por su partido solicitaran al Estado, el pasado 15 de agosto, medios en «cantidades increíbles» para luchar contra los incendios, a pesar de que ya se trabajaba de manera «completamente coordinada».

Asimismo, ha recriminado a las comunidades autónomas del PP falta de prevención ante los incendios y retrasos en pedir medios para combatirlos. Les ha recordado también que la competencia para pedir la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) les corresponde. «El Ejército no actúa de oficio», ha resumido.

A petición del PP, Robles compareció en el Senado, donde proyectó durante 50 minutos vídeos de las actuaciones del Ejército desde el 7 de julio y detalló las 41 activaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta el 22 de agosto, con 5.600 efectivos y más de 2.000 medios desplegados, entre ligeros y pesados. La ministra ha destacado que, tras las declaraciones de Feijóo pidiendo más refuerzos militares, además de la UME, comunidades como Galicia, Extremadura y Castilla y León enviaron solicitudes de recursos a partir de las 20:42 del 15 de agosto.

Robles ha calificado de «sorprendente» que estas regiones, con las que ya se coordinaban los equipos técnicos, pidieran medios de forma vaga, sin especificar, e incluyeran elementos ya desplegados, como maquinaria pesada o drones de visión nocturna.