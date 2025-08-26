Heridos graves dos miembros de la UME tras chocar contra un camión de ganado en Orense

Dos miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos graves en una colisión entre el vehículo en el que viajaban y un camión que transportaba ganado en el kilómetro 183 de la A-52, a la altura de Trasmiras (Orense).

El camión militar, tras la colisión, ha caído por un terraplén, y las dos personas que viajaban en el vehículo han resultado heridas graves: una de ellas ha tenido que ser evacuada mediante un helicóptero medicalizado con base en Orense, y el otro herido ha sido trasladado por el personal sanitario en una ambulancia.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 11:20 horas en el kilómetro 183 de la A-52, según la información recogida por el 112 Galicia.

Medios del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Ginzo de Limia y de la Guardia Civil de Tráfico se han desplazado al lugar y han confirmado que no había nadie atrapado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha referido a este accidente con «heridos graves» y ha deseado a los afectados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que su situación «se resuelva felizmente».

El pasado 15 de agosto, en plena oleada de incendios, también resultaron heridos cuatro miembros de la UME en León, concretamente en la zona de Yeres. Tres de ellos resultaron afectados con quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo, mientras que el cuarto, sufrió una luxación en el hombro. Todos fueron trasladados al hospital de Ponferrada.