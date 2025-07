No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito cosecha en Canal Sur. Y siendo honestos, no es para menos. Tras el parón de Bertín Osborne como presentador, que fue sustituido por el diestro Manuel Diaz el Cordobés, el artista ha regresado a su programa. Lo hizo la semana pasada, con un invitado de lujo como es El Arrebato. Lejos de que todo quede ahí, el conductor de El Show de Bertín dio a conocer a sus compañeros cómo vivió la experiencia de participar en Tu cara me suena, programa de imitaciones que se emite en Antena 3: «Lo he pasado muy bien. Tengo que decirte que, en las primeras semanas, estuve a punto de tirar la toalla y decir ‘que le den por saco, sacadme de aquí, yo ya no puedo más’».

Este viernes 25 de julio, Bertín Osborne recibe en plató a una reconocida artista que formó parte de la primera edición de Operación Triunfo, pero también fue compañera del presentador de El Show de Bertín en Tu cara me suena. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Gisela. La catalana se sentará en el plató del programa de Canal Sur para sincerarse con Bertín sobre diversas experiencias personales y profesionales que ha vivido a lo largo de su trayectoria profesional. Un claro ejemplo lo encontramos en su participación en la ceremonia de los Óscar en Hollywood, donde tuvo la oportunidad de codearse con actores reconocidos a nivel mundial como es el caso de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt o Tom Hanks, entre otros. Pero, ¿por qué fue invitada a esa gala? Por poner voz a la canción principal de Frozen. Es evidente que, a lo largo de estos años, Gisela se ha convertido en toda una chica Disney.

Lejos de que todo quede ahí, la finalista de Tu cara me suena comentó con su ex compañero en el concurso de Antena 3 cómo vivió su doble participación en Eurovisión. Recordemos que acudió como corista de Rosa López en 2002, pero en 2008 fue ella misma quien defendió la candidatura de Andorra con un tema titulado Casanova.

Pero no todo queda ahí, puesto que, en la entrega de este viernes, Rafael Guzmán visita El Show de Bertín para dar una serie de consejos relacionados con hábitos saludables en la alimentación, así como el descanso de cara a las vacaciones.

Todo ello mientras Gisela no se marchará del plató del programa que se emite en Canal Sur sin enfrentarse al mítico ‘Tercer grado’, donde descubriremos el origen de su manía con el perfume y qué experiencia tan curiosa vivió con una empresa de inodoros en las pirámides de Egipto. ¡No dejará indiferente a nadie!

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín que contará con Gisela como invitada esta noche, a partir de las 22:55 horas, en Canal Sur Televisión.