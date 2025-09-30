Google pagará 21 millones a Trump por cerrar su cuenta de YouTube tras el asalto al capitolio

Google pagará 21 millones de euros a Donald Trump por cerrar su cuenta de YouTube tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. La compañía resuelve así una demanda presentada por el mandatario estadounidense después de polémica decisión de la empresa tecnológica.

Google hará un pago de 18,75 millones de euros que irá para la construcción del Salón de Baile Estatal de la Casa Blanca, mientras que el resto de la indemnización se destinará a otros demandantes que se unieron a las reclamaciones de Trump, como la organización sin ánimo de lucro Unión Conservadora Estadounidense.

No es la primera vez que un gigante tecnológico llega a un acuerdo con el presidente de los Estados Unidos. Facebook, que también suspendió las cuentas de Trump por considerar que sus publicaciones podían incitar a la violencia durante los disturbios de 2021, acordó en enero de este año resolver la demanda de Trump con una indemnización de 25 millones de dólares.

Por su parte, Twitter, que también bloqueó la cuenta del mandatario, aceptó un pago de 10 millones de dólares (casi 9 millones de euros).

Esta decisión de YouTube viene después de que la compañía reactivara cuentas suspendidas por infringir normas de la comunidad. Según la empresa tecnológica, esta orden estuvo destinada a frenar la publicación reiterada de desinformación, incluyendo información sobre los resultados de las elecciones de 2020. En su anuncio, Google afirmó que «valora las voces conservadoras en su plataforma y reconoce que estos creadores tienen un amplio alcance y desempeñan un papel importante en el discurso cívico».