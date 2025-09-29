¿Qué pasó entre Donald Trump y Melania? La discusión en el helicóptero que pudo acabar fatal

Donald Trump realizó un viaje a Reino Unido que ha acaparado la atención de la prensa internacional. El presidente de Estados Unidos se trasladó hasta Windsor, donde coincidió con el rey de Inglaterra y mantuvo una charla con el príncipe Guillermo. La complicidad que mostró con la Familia Real ha despertado el interés de los expertos, pues nadie olvida que Trump mantiene un conflicto abierto con el príncipe Harry y Meghan Markle. Sin embargo, en esta noticia vamos a hablar de otro asunto que también ha generado un gran revuelo. Un famoso diario británico ha publicado unas imágenes de Melania Trump muy enfadada después de mantener una acalorada discusión con su marido. ¿Qué ha pasado entre ellos? De momento, la Casa Blanca se ha decantado por guardar silencio y no se ha pronunciado al respecto, pero ya hay muchas teorías circulando por los medios.

El enfrentamiento tuvo lugar dentro del Marine One, el helicóptero del Cuerpo de Marines de Estados Unidos que transporta al presidente. Si echamos la vista atrás, es una situación parecida a la que vivieron los Macron hace unos meses, cuando Brigitte fue señalada por la actitud tan tajante que tuvo con su esposo. En esta ocasión ha sido Melania la que ha puesto las cartas encima de la mesa y, siguiendo la información que maneja Daily Mail, le ha plantado cara a Trump durante una tensa conversación.

Una discusión cotidiana

Como decimos, el vídeo que ha circulado en redes sociales muestra a Donald y Melania Trump en una escena que ha dado mucho de qué hablar por el aparente clima de tensión entre ambos. En las imágenes se observa al presidente echándose hacia delante y señalando con el dedo a su mujer, un gesto que, según los expertos en comunicación no verbal, transmite poder. Melania, en contraste, mantiene la boca cerrada con firmeza, las manos cruzadas sobre su regazo y una expresión seria que denota incomodidad, pero su actitud es determinante. No agacha la cabeza y le planta cara. La breve secuencia termina con un leve movimiento de sus palmas, como si buscara responder de manera contenida, evitando una confrontación mayor en público.

Aunque la Casa Blanca no ha ofrecido ninguna aclaración al respecto, analistas de lenguaje corporal han querido profundizar en lo que transmiten estos gestos. Patti A. Wood, especialista en la materia, explica que señalar con el dedo es una acción cargada de simbolismo, propia de quienes quieren dejar clara su autoridad y que suele asociarse con «rasgos egocéntricos». Esta dinámica se acentúa cuando la persona que recibe el gesto no responde con palabras, como ocurrió con Melania, que optó por el silencio y la rigidez corporal.

La primera dama no se siente cómoda protagonizando cierta noticias, por eso no es de extrañar que no haya emitido un comunicado dando rompiendo su silencio. Desde que ascendió al poder de forma indirecta, su actitud siempre ha estado marcada por tres cosas: por la discreción, por el hermetismo y por la distancia de los problemas.

Según los expertos Allan y Barbara Pease, esconder las manos o mantenerlas inmóviles suele ser un signo de nerviosismo, autocontrol o necesidad de protegerse en situaciones incómodas. Todos concluyen en que es un problema al que se enfrentan muchos matrimonios, con la diferencia de que Donald y Melania son una de las parejas más mediáticas del país, por eso, cualquier cosa que hace se convierte en noticia.

¿Crisis en el matrimonio Trump?

La escena ha reavivado las especulaciones sobre la relación del matrimonio Trump, en la que no es la primera vez que se detectan momentos de frialdad en público. Melania ha sido retratada en más de una ocasión con gestos distantes, ya sea apartando su mano en actos oficiales o mostrando expresiones serias durante los discursos de su marido.

Por su parte, Donald suele exhibir un lenguaje corporal enérgico que contrasta con la actitud más reservada de su mujer. Este contraste, reflejado en la breve discusión captada por las cámaras, ha vuelto a poner bajo el foco mediático la vida privada de la pareja y las tensiones que podrían existir tras la fachada pública. No obstante, hay que tener en cuenta que no es la primera vez que las teorías de este estilo recorren los medios y el paso del tiempo ha demostrado que entre ellos no hay ningún problema serio. Discuten, sí, pero como muchas parejas que atraviesan momentos tensos. Recordemos que acababan de regresar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, viaje en el que tuvieron que ofrecer su versión más profesional.