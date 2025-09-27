Aniversario de Google Doodle: celebrando 27 años con el icónico logo que marcó el inicio

Google está de aniversario este sábado 27 de septiembre. Ha cumplido 27 años. Este sábado se conmemora el 27.º aniversario de Google, el buscador online más popular del mundo. Fundada en 1998 por los entonces jóvenes estudiantes de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, la compañía comenzó su andadura en un pequeño garaje de Menlo Park, California, y desde entonces se ha convertido en uno de los gigantes tecnológicos más influyentes del planeta.

Aunque la fundación oficial de Google se registró el 4 de septiembre de 1998, la empresa decidió celebrar su aniversario el 27 de septiembre, día en que se logró registrar un récord de sitios web indexados en su memoria. Esta elección refleja la importancia de esa fecha en el desarrollo temprano del buscador y en su capacidad para organizar la información disponible en internet.

El nombre Google también tiene su propia historia curiosa. Inicialmente, Page y Brin llamaron al proyecto BackRub, debido a que el software analizaba los enlaces de retroceso (backlinks) de las páginas web para determinar su relevancia. Sin embargo, al observar el rápido crecimiento del proyecto, decidieron buscar un nombre más representativo. La opción que más les atraía era Googol, término matemático que representa el número 10 elevado a la potencia de 100, simbolizando así la enorme cantidad de información que su buscador podía manejar.

Fue durante la verificación del dominio disponible cuando ocurrió la famosa errata: Sean Anderson, compañero universitario de ambos fundadores, escribió Google en lugar de Googol. Page y Brin se enamoraron de este error fortuito y finalmente lo adoptaron como el nombre oficial de la compañía, que pasaría a marcar un antes y un después en la historia de internet.

Doodle vintage

Para celebrar este 27.º aniversario, Google ha decidido rendir homenaje a su logo original con un doodle vintage, como ya es costumbre en estas fechas señaladas. Este guiño nostálgico permite a los usuarios recordar los inicios de un buscador que ha evolucionado hasta convertirse en mucho más que una herramienta de búsqueda: hoy, Google es sinónimo de innovación tecnológica, desde el correo electrónico y los sistemas operativos móviles hasta plataformas de video, inteligencia artificial y servicios en la nube.

En estos 27 años, Google ha dejado huella en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo y ha demostrado cómo una idea surgida en un garaje universitario puede transformarse en un fenómeno global capaz de redefinir la manera en que accedemos a la información. Su historia combina curiosidades, errores afortunados y un crecimiento constante que la convierten en un ejemplo emblemático del espíritu emprendedor y la innovación tecnológica.

