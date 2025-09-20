Google Discover cambia para siempre: así puedes seguir a OKDIARIO totalmente gratis

Google Discover, uno de los productos estrella de la multinacional Google, ha cambiado para siempre. Quizás hay quien no sabe a qué nos referimos cuando hablamos de Google Discover, pero seguro que has utilizado esta aplicación alguna vez. Se trata de la pestaña de su app en la que encuentras las noticias más interesantes según tus gustos e incluso tu ubicación.

La herramienta Google Discover es una de las más utilizadas entre millones de personas que cada día la utilizan para estar al tanto de las últimas noticias, para mantenerse totalmente informado e incluso para entretenerse. Pues bien, ahora la forma de utilizar este producto ha cambiado y tenemos buenas noticias: ya puedes seguir a OKDIARIO de forma totalmente gratis en Google Discover.

Google Discover: un espacio personalizado

Con esta mejora, Google permitirá que el algoritmo te muestre aquellas noticias que más te puedan interesar, para que no pierdas el tiempo buscando aquellos contenidos más afines a ti. Gracias a la nueva herramienta que permite seguir a OKDIARIO, podrás acceder a estos contenidos:

Las noticias más importantes de OKDIARIO de forma totalmente gratis

de OKDIARIO de forma totalmente gratis Reportajes, entrevistas, seguimiento de eventos en directo, las mejores opiniones y también entretenimiento.

seguimiento de eventos en directo, las mejores opiniones y también entretenimiento. Vídeos y contenido de nuestras redes sociales.

Suscríbete gratis a OKDIARIO en Google Discover

Siguiendo a OKDIARIO en Google Discover tendrás la oportunidad de tener todas nuestras publicaciones a sólo un click en tu móvil. Para hacerlo tan sólo tienes que acceder a este enlace y pulsar en el botón ‘seguir’.

Cómo acceder a Google Discover

Acceder al contenido que te proporciona Google Discover es de lo más sencillo. Si tienes un móvil Android sólo tienes que deslizar el dedo hacia la derecha desde la pantalla de inicio y accederás directamente a la aplicación. En caso de tener un iPhone, tendrás que descargar bien la aplicación de Google o la de Google Chrome.

¿Por qué configurar Discover?

Esta herramienta de Google se ha convertido en algo indispensable para millones de personas en todo el mundo porque ofrece máxima personalización, lo que te ayudará a descubrir temas afines a tus intereses. Al seguirnos podrás tener al alcance de tu mano todo el contenido de OKDIARIO de forma muy sencilla.