Adiós a Google como lo conocías: el Modo IA está a punto de llegar a España y ésto es lo que va a pasar

En plena era digital, Google, el gigante de las búsquedas, ha decidido dar un paso adelante con la introducción de su «Modo IA», una experiencia de búsqueda impulsada por inteligencia artificial que ya está disponible para los usuarios de España. Se trata de la evolución del clásico buscador de Google; ahora los usuarios pueden interactuar de manera conversacional con el buscador. Por ejemplo, un usuario podría preguntar: «quiero entender los diferentes métodos de preparación de café, haz una tabla comparando sabor, facilidad de uso y equipos necesarios». Lo que antes habría requerido varias búsquedas ahora puede resolverse con una sola consulta gracias a la capacidad de análisis del Modo IA.

Gracias a esta funcionalidad, la búsqueda se convierte en un diálogo dinámico; la página de resultados de Google deja de ser un listado de webs y enlaces y pasa a ser un asistente al servicio de los usuarios. Detrás de esta innovación se encuentra un modelo avanzado de inteligencia artificial, el Gemini 2.5, que combina aprendizaje automático con información de sitios web indexados para generar respuestas coherentes y detalladas. Una de las principales técnicas que utiliza se llama query fan-out, que consiste en descomponer las preguntas en múltiples subconsultas que se ejecutan al mismo tiempo. Luego, la IA integra todos los resultados para ofrecer una respuesta clara y organizada.

Modo IA de Google

«Hoy comenzamos a implementar el Modo IA en español en todo el mundo, y empezarás a verlo aparecer como una pestaña en tu página de resultados del Buscador, y en la app de Google para Android e iOS. El Modo IA es nuestra experiencia de búsqueda con IA más potente, con razonamiento más avanzado, multimodalidad, y la capacidad de profundizar a través de preguntas complementarias y enlaces útiles a la web. Ya sea que estés explorando un tema nuevo o planificando un viaje, el Modo IA está diseñado para entender lo que realmente estás buscando y ayudarte a encontrarlo».

El Modo IA de Google permite realizar preguntas complejas que antes requerían múltiples búsquedas. Utiliza la técnica query fan-out, descomponiendo la consulta en subtemas y ejecutando múltiples búsquedas simultáneas, lo que permite profundizar más que una búsqueda tradicional. Además, es multimodal, aceptando texto, voz o imágenes, para que puedas interactuar de la manera más natural posible.

«Para iniciar una conversación en el chat, en tu ordenador visita gemini.google.com e inicia sesión en tu cuenta de Google si aún no lo has hecho. En el cuadro de texto inferior, escribe tu pregunta o petición y, si lo deseas, añade un archivo o imagen haciendo clic en Añadir archivos y siguiendo las instrucciones. Luego, haz clic en Enviar. Para empezar una conversación nueva, haz clic en Nueva conversación; si no aparece, primero selecciona Menú. Además, puedes elegir el modelo que deseas usar para la conversación. Algunos ejemplos de uso incluyen escribir un poema sobre la playa de Las Catedrales de Galicia, planificar un viaje de tres días a Roma, idear sorpresas para un cumpleaños, redactar mensajes originales o recibir consejos para evitar la procrastinación».

Privacidad

Las Aplicaciones de Gemini recopilan información que proporcionan los usuarios, como sus peticiones, archivos, fotos, vídeos y contenido compartido, así como transcripciones de sus interacciones con Gemini Live y sus comentarios o instrucciones personalizadas. Además, se recoge información automáticamente sobre sus dispositivos, aplicaciones y navegadores, incluyendo identificadores, ajustes del sistema, permisos, datos de ubicación y contenido generado por Gemini.

También se recopila información sobre aplicaciones conectadas, servicios de Google que utilizan y su historial de suscripción si tienen una cuenta de pago. Esta información se utiliza para prestar, mantener y mejorar los servicios de Google, desarrollar nuevas funciones, personalizar y adaptar la experiencia, comunicarte, medir el rendimiento y proteger a los usuarios y a la plataforma, incluyendo la revisión de algunos datos por humanos para fines de mejora y seguridad.

«Ayudar a las personas a descubrir contenido de toda la web sigue siendo central en la misión de Google. Con el Modo IA, puedes expresar exactamente lo que estás buscando y obtener el contenido web adecuado en diversos formatos, con enlaces destacados para que los usuarios hagan clic. Al ampliar los tipos de preguntas que la gente puede hacer, el Buscador de Google abre nuevas oportunidades para el descubrimiento de contenido. A medida que seguimos evolucionando la experiencia de Búsqueda con capacidades de IA, mantenemos el foco en ayudar a las personas a acceder a información y perspectivas de una amplia diversidad de fuentes. Por ejemplo, con la Visión general creada por IA, estamos viendo que las personas han estado visitando una mayor diversidad de sitios web para resolver preguntas más complejas. Y cuando los usuarios hacen clic desde las páginas de resultados de búsqueda con la Visión general creada por IA, estos clics son de mayor calidad para los sitios web», explica Google en relación al Modo IA.