Qué hacer con tu iPhone actual para venderlo bien antes del iPhone 17

La llegada de un nuevo modelo de Apple suele provocar una caída inmediata en el valor de los anteriores. Por eso, si piensas comprar el iPhone 17, es importante adelantarte y sacar el máximo partido a tu dispositivo actual. Una buena preparación no solo incrementa el valor de reventa, también facilita la transacción. Esto es lo que debes hacer antes de vender tu iPhone.

Recupera caja y accesorios originales

Un detalle que los compradores valoran mucho es recibir el teléfono con su caja original y accesorios de serie. Cable de carga, incluso manuales o la factura de compra añaden confianza y justifican un precio superior. Cuanto más completo sea el pack, más atractivo resultará tu anuncio.

Muestra el estado real del dispositivo

Es recomendable ser claro sobre el estado del móvil. Indicar si tiene arañazos, marcas en la carcasa o incluso alguna pequeña rotura de pantalla evita malentendidos. Además, conviene limpiar bien el terminal y hacer fotos con buena luz. Un anuncio bien hecho y con imágenes cuidadas inspira confianza y atrae a más compradores.

Comprueba la batería y su salud

Uno de los puntos más importantes para quienes buscan un iPhone de segunda mano es el estado de la batería. En los ajustes de iOS puedes mostrar la capacidad máxima y el número de ciclos. Si el porcentaje es elevado, tu terminal será más atractivo. Si está desgastada, considera cambiarla antes de vender, ya que la inversión puede traducirse en un mejor precio final.

Restaura y elimina tus datos

Antes de entregarlo, asegúrate de desvincular el dispositivo de tu cuenta de iCloud y borrar todo el contenido. Así evitarás bloqueos posteriores y transmitirás mayor seguridad al comprador, que recibirá un móvil listo para configurar como nuevo.

A quién venderlo y cómo

Una buena estrategia es ofrecer el iPhone primero a conocidos o familiares. Los productos de Apple se deprecian muy poco y siempre van a tener público. Suele ser más rápido y rentable que recurrir a plataformas de compraventa. Si no es posible, páginas como Wallapop, eBay o incluso el programa de recompra de Apple son opciones útiles. Eso sí, recuerda que en transacciones online el comprador suele pagar gastos de envío y seguro, lo que encarece el precio y puede limitar lo que acepten desembolsar.

Con todos estos consejos, lo más probable es que la venta de tu iPhone no se haga esperar y consigas la mejor valoración según su estado. El iPhone 17 puede ser muy atractivo, y ya solo quedan dos días para conocer realmente cómo será.