Apple firma un trimestre histórico y bate todos sus récords de ingresos

El primer trimestre fiscal de 2026 ha sido especialmente brillante para Apple . La compañía ha cerrado el periodo con unos ingresos de 143.800 millones de dólares, un 16 % más que hace un año, firmando el mejor trimestre de su historia tanto en facturación como en beneficio por acción. Una cifra que no solo supera ampliamente la del mismo periodo de 2025, sino que también deja claro que la demanda de sus productos sigue muy lejos de agotarse.

Un iPhone que vuelve a tirar del carro

Si hay un dato que resume el trimestre es el del iPhone. Las ventas del smartphone de Apple alcanzaron los 85.269 millones de dólares, frente a los algo más de 69.000 millones del año anterior. Es, con diferencia, el mejor trimestre jamás registrado por el iPhone, con récords en todas las regiones del mundo. América, Europa y China han crecido con fuerza, lo que desmonta de un plumazo el discurso de desaceleración que suele aparecer cada cierto tiempo.

Este empuje del iPhone explica buena parte del crecimiento global, pero no es el único pilar sobre el que se sostiene el trimestre. Apple ha conseguido algo especialmente relevante en un mercado cada vez más competitivo, crecer fuerte sin depender de descuentos agresivos ni cambios drásticos de estrategia.

Servicios, el negocio que no deja de crecer

Junto al iPhone, el otro gran protagonista del trimestre ha sido el negocio de servicios. App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay o Apple TV+ han generado 30.013 millones de dólares, un 14 % más interanual. Se trata de un nuevo máximo histórico y confirma que los servicios se han convertido en una fuente de ingresos tan estable como estratégica.

Este crecimiento es clave porque aporta márgenes más altos y menos dependencia de los ciclos de renovación de hardware. No es casualidad que Apple destaque que ya cuenta con más de 2.500 millones de dispositivos activos en todo el mundo, una base enorme sobre la que seguir construyendo este negocio recurrente.

Beneficios al alza y caja muy sólida

En términos de rentabilidad, los resultados de Apple primer trimestre fiscal 2026 también dejan poco margen a la duda. El beneficio neto ha sido de 42.097 millones de dólares y el beneficio por acción diluido se ha situado en 2,84 dólares, un 19 % más que hace un año, marcando otro récord histórico.

Además, la compañía ha generado casi 54.000 millones de dólares de flujo de caja operativo en solo tres meses. Con ese músculo financiero, Apple ha podido devolver cerca de 32.000 millones a sus accionistas mediante dividendos y recompra de acciones, al tiempo que mantiene una posición de liquidez muy cómoda.

Un trimestre que dice mucho del momento de Apple

Este trimestre confirma varias tendencias importantes. Apple sigue creciendo a gran escala, el iPhone continúa siendo un producto central y los servicios refuerzan cada vez más la estabilidad del negocio. Todo ello en un contexto económico global complejo y con mercados tecnológicos muy tensionados.

El mensaje que deja la compañía es claro: Apple no solo vende dispositivos, sino que ha construido un ecosistema capaz de generar ingresos récord trimestre tras trimestre. Y si el primer trimestre fiscal de 2026 es una pista de lo que viene, el año apunta a ser especialmente fuerte para la firma de Cupertino.