Apple parece estar preparándose para romper con más de una década de tradiciones. Las últimas filtraciones sobre la futura familia iPhone 18 no solo revelan detalles técnicos de sus pantallas, sino que apuntan a un cambio de estrategia tan radical que podría redefinir lo que entendemos por la gama alta de la compañía.

Si las informaciones son correctas, el calendario de lanzamientos y la estética que conocemos están a punto de pasar a la historia.

Una revolución visual: el Face ID se oculta

La gran sorpresa de esta generación recae en los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Apple finalmente daría el paso que muchos usuarios esperaban: ocultar los sensores del Face ID bajo el panel. Esto permitiría reducir la icónica Dynamic Island a un simple y discreto orificio para la cámara frontal, que según algunos rumores, podría incluso desplazarse hacia una esquina para dejar el resto del frontal completamente despejado.

En cuanto a las dimensiones y tecnología, los datos filtrados dibujan un panorama de máxima fluidez en toda la gama:

iPhone 18 Pro Max : pantalla de 6,86 pulgadas a 120Hz .

: pantalla de a . iPhone 18 Pro : pantalla de 6,27 pulgadas a 120Hz .

: pantalla de a . iPhone 18 (Estándar) : mantendría las 6,27 pulgadas y, por fin, daría el salto a los 120Hz .

: mantendría las y, por fin, daría el salto a los . iPhone Air 2: el modelo ultra estilizado subiría hasta las 6,55 pulgadas, también con 120Hz.

El polémico cambio de calendario

Quizás lo más impactante no sea el «qué», sino el «cuándo». Según las filtraciones de Digital Chat Station, Apple estaría planeando dividir el lanzamiento de la familia. En lugar de presentar todos los modelos en septiembre, la hoja de ruta sugiere que los modelos Pro (18 Pro y 18 Pro Max) junto al esperadísimo iPhone Fold (el plegable) llegarían a finales de 2026.

Por el contrario, el iPhone 18 básico y una posible variante «18e» se retrasarían hasta la primavera de 2027. Esta segmentación temporal es un movimiento inédito que prioriza claramente el segmento de ultra-lujo y la tecnología experimental.

El iPhone Air 2 y el destino del plegable

El informe también arroja luz sobre el iPhone Air 2. Este dispositivo no es solo un capricho de diseño por su delgadez, sino que parece ser el banco de pruebas fundamental para el primer teléfono plegable de la manzana.

La ingeniería utilizada para lograr un cuerpo tan fino en el Air sería la base sobre la que se construirá el iPhone Fold, permitiendo que, una vez cerrado, no resulte mucho más grueso que un teléfono convencional.

¿El fin de una era?

Con estos cambios, Apple no solo busca mejorar especificaciones, sino sacudir un mercado que empezaba a pecar de previsible. El abandono de la Dynamic Island tal y como la conocemos en los modelos Pro y la alteración de las fechas de lanzamiento sugieren que la empresa tecnológica está dispuesta a todo para mantener su estatus de innovador, incluso si eso significa decir adiós al iPhone de siempre.

Aunque todavía falta tiempo para la confirmación oficial, estas filtraciones dejan claro que 2026 será un año de «todo o nada» para el ecosistema iOS.