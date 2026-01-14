Apple arrebata el trono a Samsung y ya es el mayor vendedor de móviles del mundo

Apple vende más móviles que Samsung. No es una predicción ni una lectura optimista del mercado, sino una realidad respaldada por cifras oficiales. El último informe de IDC confirma que la compañía de Cupertino ha superado a su histórico rival surcoreano en ventas globales de smartphones, un giro inesperado que redefine el equilibrio de poder en la industria móvil.

Durante el cierre del último trimestre del año, tradicionalmente el más fuerte por la campaña navideña, Apple firmó sus mejores números. La compañía alcanzó los 81 millones de iPhone vendidos, una cifra muy por encima de los algo más de 60 millones registrados por Samsung en el mismo periodo. La diferencia no solo es amplia, sino simbólica: Apple ya no lidera solo en ingresos o margen, ahora también lo hace en volumen.

El mordisco que cambia las reglas del juego

El dato más relevante llega al analizar el conjunto del año. En el cómputo global, Apple logró superar a Samsung en ventas totales, algo que no ocurría desde que el mercado moderno de smartphones tomó forma. La firma estadounidense cerró el año con cerca de 248 millones de teléfonos vendidos, frente a los algo más de 241 millones de Samsung, según las estimaciones preliminares de IDC.

Este golpe tiene especial valor porque rompe una tendencia de más de una década. Samsung había dominado el ranking mundial gracias a un catálogo muy amplio, capaz de cubrir desde la gama más básica hasta el segmento premium. Apple, en cambio, ha demostrado que con una estrategia mucho más contenida en modelos, pero bien afinada, puede imponerse incluso en volumen.

El peso del iPhone y el efecto ecosistema

Gran parte del éxito se explica por el fuerte tirón del iPhone en mercados clave como Estados Unidos, China y Europa. El ciclo de renovación se ha acelerado entre usuarios fieles a la marca, impulsado por mejoras en cámara, rendimiento y funciones de software, además del efecto arrastre del ecosistema de Apple.

IDC subraya que el crecimiento de Apple se apoya en la demanda de dispositivos de gama alta, un segmento que sigue mostrando fortaleza incluso en un contexto económico incierto. Mientras otros fabricantes dependen en mayor medida de los márgenes ajustados de la gama media, Apple ha conseguido convertir su posicionamiento premium en una ventaja competitiva real.

Samsung resiste, pero pierde el liderazgo

Es cierto, Apple vende más móviles que Samsung, pero eso no significa que la compañía surcoreana esté en crisis. La firma surcoreana mantiene una posición muy sólida y sigue siendo clave en mercados emergentes y en segmentos donde Apple no compite. Sin embargo, perder el primer puesto mundial es un golpe simbólico importante, sobre todo en un año en el que el mercado apenas ha crecido.

El informe refleja un escenario cada vez más polarizado, con Apple y Samsung muy por delante del resto, mientras marcas como Xiaomi, OPPO o vivo siguen luchando por consolidar cuota en un mercado cada vez más exigente.