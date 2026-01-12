Apple confirma que Google Gemini impulsará las nuevas funciones de Siri

Apple ha confirmado oficialmente que Google Gemini será uno de los modelos de inteligencia artificial que impulsarán las nuevas funciones de Siri, el asistente de voz de Apple. La información, adelantada por 9to5Mac, despeja una de las grandes incógnitas que rodeaban al futuro de Apple Intelligence y deja claro que la compañía de Cupertino no se cerrará a un único proveedor de modelos de IA.

Un cambio importante en la estrategia de Siri

La confirmación llega después de meses de rumores y encaja con la estrategia que Apple ya había dejado entrever: combinar modelos propios con soluciones de terceros para ofrecer respuestas más completas, naturales y útiles al usuario, siempre bajo su marco de privacidad y control.

Siri ha sido percibido como el asistente más conservador del mercado, especialmente frente a rivales como Google Assistant o ChatGPT. Con la llegada de Apple Intelligence, la compañía busca cambiar esa percepción y dotar a Siri de capacidades más avanzadas, como la comprensión profunda del contexto, respuestas más elaboradas y una interacción mucho más natural.

La integración de Gemini permitirá a Siri apoyarse en un modelo de lenguaje de gran escala cuando las peticiones del usuario lo requieran. Esto significa que Siri podrá gestionar consultas más complejas, resumir información, generar texto o ayudar en tareas creativas, algo que hasta ahora estaba fuera de su alcance real.

Apple ya había anunciado que Siri podría delegar ciertas solicitudes en modelos externos, siempre pidiendo permiso al usuario. En ese marco, Gemini se suma como una alternativa sólida y contrastada, junto a otros modelos que Apple pueda incorporar en el futuro.

Apple Intelligence y el papel de los modelos externos

Apple es muy clara, no todo pasará por la nube ni por terceros. Muchas funciones de Apple Intelligence seguirán ejecutándose en el propio dispositivo, gracias a modelos optimizados que funcionan en local. Sin embargo, para tareas más complejas, la compañía recurrirá a modelos externos como Gemini.

En este punto, la privacidad vuelve a ser el eje central del discurso de Apple. Las peticiones que se envíen a Gemini no estarán vinculadas a la identidad del usuario y se procesarán bajo estrictas condiciones de seguridad. Apple insiste en que no se crearán perfiles ni se almacenará información personal para entrenar modelos.

Este equilibrio entre potencia y privacidad es uno de los grandes argumentos de Apple frente a sus competidores, y la integración de Gemini no parece alterar esa filosofía, sino reforzarla con más opciones tecnológicas.

Qué pueden esperar los usuarios de iPhone, iPad y Mac

Aunque Apple no ha detallado todas las funciones concretas que se beneficiarán de Gemini, sí ha dejado claro que la experiencia de Siri dará un salto notable. Los usuarios podrán realizar preguntas más abiertas, pedir ayuda para redactar mensajes o correos, obtener explicaciones más claras o interactuar con el asistente de forma más fluida.

Todo apunta a que estas mejoras llegarán de forma progresiva a iOS, iPadOS y macOS, integradas de manera transparente para el usuario. En muchos casos, Siri decidirá automáticamente si una consulta puede resolverse con modelos locales o si conviene apoyarse en Gemini para ofrecer una respuesta más completa.

Una señal clara del nuevo rumbo de Apple

La confirmación de Google Gemini como parte del futuro de Siri es más que un acuerdo técnico. Apple reconoce que el desarrollo de la inteligencia artificial generativa avanza a un ritmo vertiginoso y opta por apoyarse en los mejores modelos disponibles, sin renunciar a su identidad ni a su control sobre la experiencia de usuario.

Para Siri, este movimiento puede suponer el mayor salto evolutivo desde su lanzamiento. Y para los usuarios, la promesa es clara, un asistente más inteligente, más útil y mejor adaptado a la forma real en la que usamos nuestros dispositivos cada día.