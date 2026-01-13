Apple firmó su mejor año en 2025 gracias a la IA, el entretenimiento y los pagos digitales

Los servicios de Apple en 2025 han marcado un punto de inflexión dentro de la estrategia de la compañía. Lo que empezó hace años como un refuerzo del iPhone y el Mac se ha convertido en un pilar clave del negocio, con cifras que reflejan un crecimiento sostenido en usuarios, consumo y presencia internacional. Plataformas como App Store, Apple Music, Apple TV, Apple Pay o iCloud no solo han batido récords, sino que han reforzado la fidelidad al ecosistema Apple.

El App Store y Apple Pay, motores silenciosos del crecimiento

Según los datos compartidos por la propia compañía, 2025 ha sido un año especialmente intenso en interacción, con picos históricos durante la campaña navideña. Detrás de estos números hay una combinación clara de factores: servicios más maduros, una fuerte apuesta por la inteligencia artificial integrada en el dispositivo y una expansión global que ha llevado estas plataformas a más países que nunca.

El App Store sigue siendo la base económica de los servicios de Apple. En 2025 alcanzó una media de más de 850 millones de usuarios semanales en 175 países, una cifra que da dimensión real del alcance de la plataforma. Desde su lanzamiento en 2008, los desarrolladores han generado más de 550.000 millones de dólares en ingresos, con un dato especialmente relevante: más del 90 % de las transacciones no pagan comisión a Apple, lo que refuerza el discurso de la compañía frente a reguladores y desarrolladores.

Apple Pay también ha vivido su mejor año. El servicio ya está disponible en 89 mercados y se ha convertido en una herramienta clave tanto para usuarios como para comercios. En 2025 ayudó a evitar fraudes por valor de más de mil millones de dólares y generó más de 100.000 millones en ventas adicionales a nivel global. Durante el periodo navideño, su crecimiento superó ampliamente el del gasto general de los consumidores, consolidando los pagos móviles como una alternativa real al efectivo y a la tarjeta física.

Apple TV y Apple Music consolidan el entretenimiento como eje estratégico

El entretenimiento ha sido otro de los grandes protagonistas. Apple TV pulverizó todos sus récords de audiencia en diciembre, con un aumento del 36 % en horas de visualización respecto al año anterior. Estrenos globales, una mayor presencia en Europa y Latinoamérica y acuerdos estratégicos con ligas deportivas han impulsado el servicio hasta convertirlo en uno de los más reconocidos del sector, tanto en audiencia como en premios.

Apple Music, por su parte, cerró 2025 como su mejor año histórico en oyentes y nuevos suscriptores. La introducción de funciones como AutoMix, la traducción y pronunciación de letras o las mejoras en la experiencia de karaoke han reforzado su atractivo, especialmente entre un público más joven. Además, su expansión fuera del ecosistema Apple, con acuerdos con fabricantes y plataformas externas, ha ampliado notablemente su alcance.

La inteligencia artificial como hilo conductor de todos los servicios

Uno de los elementos más interesantes de los servicios de Apple en 2025 es cómo la inteligencia artificial se ha integrado de forma discreta pero constante. Desde el seguimiento automático de pedidos en Cartera de Apple hasta las rutas personalizadas en Mapas o los resúmenes inteligentes en Apple Podcasts, la IA actúa como una capa invisible que mejora la experiencia sin comprometer la privacidad.

Este enfoque, alineado con la filosofía de Apple, refuerza la sensación de servicios útiles y cotidianos, pensados para acompañar al usuario en su día a día más que para impresionar con funciones complejas.

Un ecosistema cada vez más global y conectado

La expansión internacional ha sido clave. Apple Fitness+ llegó a 28 nuevos países, Apple Pay siguió ampliando su presencia y servicios como Buscar o Apple Invitaciones se integraron en más mercados. Todo ello contribuye a una visión clara: los servicios ya no dependen de un país o de un dispositivo concreto, sino que forman una red global diseñada para funcionar de manera coherente.

Tal y como señalaba Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple, el objetivo sigue siendo innovar sin perder de vista la privacidad y la confianza del usuario. A la vista de los datos, los servicios de Apple en 2025 han demostrado ser una declaración de intenciones sobre el futuro del ecosistema de los de Cupertino.