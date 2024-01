Apple Fitness+ ofrece más de ejercitarse y meditar en 2024

La finalización de la Navidad siempre es el momento adecuado para pensar sobre nuestro estado de salud y forma física. En esta fechas, muchas personas se apuntan al gimnasio, salen andar o cuentan con firmes propósitos para sentirse mejor. Apple Fitness+ es una gran herramienta si cuentas con un dispositivo de la marca de Cupertino. Desde ayer, hay una serie de novedades muy interesantes para comenzar a ponerte en marcha.

Las novedades de Apple Fitness+

Este año, Apple Fitness+ añade un tema de meditación con sonido y un programa de entrenamiento con la golfista Rose Zhang. También incluye una serie basada en la actuación del descanso de la Super Bowl LVIII de Apple Music, «Hora de Andar» en Apple Podcasts. El servicio, que se actualizó ayer 8 de enero, presentará «Fuerza, core y yoga para golfistas» con Zhang, destacando su impresionante carrera en el golf.

La serie «Artista en Detalle» contará con entrenamientos inspirados en la actuación de USHER en la Super Bowl LVIII de Apple Music. Además, «Hora de Andar» tendrá invitados como Al Roker, Trixie Mattel, Lilly Singh, Common y Colman Domingo. Por primera vez, los episodios estarán disponibles en Apple Podcasts en los 21 países donde se ofrece el servicio, incluso sin suscripción a Fitness+.

«El comienzo de un nuevo año es el momento ideal para empezar a hacer ejercicio y cuidar el bienestar, volver a ponerse en marcha tras un largo descanso o subir de nivel con un nuevo reto», ha manifestado Jay Blahnik, vicepresidente de Tecnologías de Fitness de Apple. «Desde relajarse con meditaciones con sonido hasta ganar fuerza para mejorar el swing, pasando por entrenar a todo volumen, cualquiera podrá llevar una vida activa y cuidar su bienestar con la ayuda de Fitness+». Fitness+ ayuda a relajarse con meditaciones con sonido, ganar fuerza y entrenar con música. El servicio ofrece diez temas de meditación, incluyendo uno nuevo llamado «Sonido», con guía de entrenadores de Fitness+ y sonidos relajantes como cuencos tibetanos y gongs.

El programa «Fuerza, core y yoga para golfistas», inspirado en los ejercicios de Zhang y dirigido por Kyle Ardill, se centra en mejorar la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y la movilidad de los golfistas. Zhang espera que estos entrenamientos den confianza a los usuarios en su juego.

No dejes de moverte

La música es fundamental en Fitness+, con listas de reproducción de artistas como Rihanna, Britney Spears, U2 y USHER. «Artista en Detalle» ofrece entrenamientos con la música de estos artistas, celebrando sus actuaciones en la Super Bowl LVIII de Apple Music.

«Hora de Andar» cuenta con sesiones de audio para iPhone y Apple Watch, con invitados que comparten historias, fotos y música. Los episodios estarán disponibles en Apple Podcasts, permitiendo a los usuarios seguir el programa gratuitamente y descargar episodios para escucharlos sin conexión.

Finalmente, los usuarios que cierren los tres anillos de Actividad durante siete días seguidos en enero recibirán un premio de edición limitada, «Ring in the New Year». Recuerda que Apple Fitness+ está disponible como servicio de suscripción por un precio de 9,99 € al mes o 79,99 € al año y puede compartirse con hasta cinco familiares.