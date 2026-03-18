25 años de historia para una de las franquicias que marcó el fútbol en consolas: Pro Evolution Soccer

El 15 de marzo de 2001 se lanzó en Japón el primer Pro Evolution Soccer para la PlayStation 2. Nadie lo sabía entonces, pero Konami acababa de dar a luz a una de las sagas de fútbol más influyentes de la historia de los videojuegos.

En Europa ya se conocía la saga, ya que años antes lanzaron el International Superstar Soccer Pro (ISS Pro). Durante muchos años, el PES dominó este tipo de género gracias a sus gráficos y a su jugabilidad. Con él se apostó por un estilo más técnico, pausado y realista, lo que propició que en los años siguientes viviera su etapa más exitosa.

Entregas como Pro Evolution Soccer 3, 5 o 6 consolidaron la reputación de la franquicia como el líder indiscutible del fútbol virtual. Precisamente, en 2006, con el ‘emperador’ Adriano o Cesc Fàbregas como protagonistas, el juego vivió su punto más álgido. El brasileño, quien jugaba en el Inter de Milán, es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del videojuego.

Sustituto de Pro Evolution Soccer

Con la llegada de la generación de PlayStation 3 y Xbox 360, la saga comenzó a tambalearse, ya que todos los jugadores se iban al principal competidor: FIFA, de Electronic Arts. Tras años de cambios y de muchas críticas, Konami renovó la franquicia bajo el nombre de eFootball, con un modelo free-to-play, disponible en PC, PlayStation y Xbox y próximamente en Nintendo Switch, pero de pago.

A pesar de que el PES es el juego más conocido de la franquicia (prácticamente limitado a Occidente y Japón), el eFootball tiene más de 950 millones de descargas en todo el mundo. La cifra de 950 millones de descargas es por la acumulación desde eFootball PES 2020 en adelante hasta que en 2024 dejó de lado el lanzamiento anual para convertirse en servicio perenne.