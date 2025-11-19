AliExpress cierra el 11.11 a lo grande rebajando la PS5 Digital Slim a solo 377 € con este cupón: ¡Chollazo!

¿Todavía no has dado el salto a la nueva generación de consolas? Pues aquí tienes la oportunidad que estabas esperando. Para cerrar el 11.11 por todo lo alto, AliExpress ha rebajado la PlayStation 5 Digital Slim hasta 377 € usando el cupón de descuento AEES40. La última consola de Sony, sin lector, más compacta y más silenciosa, está de ofertón.

Una videoconsola de última generación con gráficos 4K, compatibilidad con apps de streaming, juego en la nube y hasta videojuegos gratuitos. Si la querías, esta es tu oportunidad. Y recuerda que, durante el 11.11 que sigue vigente, puedes seguir usando estos cupones en otras compras:

ESAE02 – 2 € de descuento en compras mínimas de 10 €.

ESAE03 – 3 € de descuento en compras mínimas de 15 €.

ESAE05 – 5 € de descuento en compras mínimas de 29 €.

ESAE20 – 20 € de descuento en compras mínimas de 129 €.

ESAE40 – 40 € de descuento en compras mínimas de 249 €.

ESAE70 – 70 € de descuento en compras mínimas de 469 €.

Por qué la recomendamos

Ocupa menos espacio que el modelo estándar, ofreciendo la misma experiencia.

Si quieres jugar juegos en físico, es compatible con un lector adicional.

Trae más de 800 GB de memoria para descargar un montón de juegos.

Ofrece unos gráficos y un sonido que son una maravilla.

PlayStation 5 Digital Slim

Si por algo la PlayStation 5 Digital Slim juega en otra liga frente a otras consolas es por su relación calidad/precio, sobre todo con esta oferta. Es imposible disfrutar de una experiencia de nueva generación por tan poco dinero, y este modelo lo hace posible al no tener lector. En su interior trae un disco duro SSD de 825 GB en el que hay espacio de sobra para infinidad de juegos, además, cuenta con un enorme catálogo de videojuegos gratuitos y en todos ofrece gráficos avanzadísimos, con resoluciones de hasta 4K y 60 fotogramas por segundo, al igual que en las apps de streaming con las que es compatible. Es ideal si quieres disfrutar de los lanzamientos más recientes por menos dinero y, además, al ser digital, podrás jugarlos antes que muchos, ya que no tendrás que esperar envíos. ¿Quieres comprar juegos en físico y usarlos? No hay problema, podrás comprar su lector por separado y acoplárselo fácilmente.

Una consola de nueva generación pensada para quienes quieren disfrutar de los últimos lanzamientos por menos dinero y sin esperas. Además, su memoria se puede ampliar fácilmente si lo necesitas. Tanto si eres un jugón como si no lo eres, te va a encantar.

Esto opinan quienes la tienen

Los usuarios de la PS5 Digital Slim están más que satisfechos, sobre todo porque ocupa menos espacio, hace menos ruido y ofrece la misma calidad. Aquí tienes algunas reseñas:

«Más compacta que la original y, sobre todo, ¡muy silenciosa! Viniendo de una PS4, la verdad se agradece mucho no tener un caza en el escritorio.»

«Muy buena opción a buen precio,se ve espectacular los videojuegos si lo quieres usar también para streaming como Netflix o HBO etc la calidad es la misma a mí ver.»

«Regalo para los más peques. Les ha encantado y va fenomenal.»

Comprar en AliExpress por ( 470 € ) 417,54 €

