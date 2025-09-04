Thomson muestra en IFA 2025 su apuesta más ambiciosa por el hogar conectado

Thomson llega a IFA 2025 con una propuesta que abarca prácticamente todos los ámbitos de la vida diaria, desde el entretenimiento en casa hasta los viajes por carretera. Su estrategia es clara, la de ofrecer innovación accesible, productos bien diseñados y, sobre todo, versatilidad para cada tipo de usuario.

Televisores con más opciones que nunca

En televisión, la compañía da un paso adelante con tres grandes novedades. Por un lado, la integración de tres sistemas operativos en una misma gama, Google TV 5.0 (Android 14), TiVo y Fire TV, lo que permite a cada usuario elegir la experiencia que más se adapte a su rutina.

A esto se suma la nueva línea QLED XS, UG5 y Mini-LED MG7C15, que combina calidad de imagen, fluidez y formatos que van desde las 24 hasta las 75 pulgadas. En paralelo, la Go Collection propone pantallas móviles y proyectores compactos pensados para moverse por casa o acompañar en viajes. Destacan el Go Plus Pro, una pantalla táctil de 27 pulgadas con batería y cámara, y los proyectores portátiles Vega PG35B y Sirius PG55B, con Google TV y hasta triple láser para crear un cine doméstico en cualquier lugar.

Además, la alianza con Kinomap refuerza la experiencia total en deporte en casa, gracias a la pantalla Go TV Plus, perfecta para entrenamientos con bicicleta, remo o cinta de correr.

Audio que va más allá de la música

El sonido también ocupa un lugar destacado. Thomson amplía la gama Cosy con los altavoces WS852 y WS902DUO, potentes, elegantes y diseñados en madera. Pero la gran novedad llega con la línea de audio multifuncional, que combina música con servicios prácticos: altavoces con estación meteorológica integrada (WS102T y WS202TBK), un radio-reloj con proyección de la hora en el techo (CP202T), un despertador con carga inalámbrica para móvil y smartwatch (CL850I) y una radio portátil solar con aire retro (RTS450BT).

Bienestar en casa con climatización conectada

En el terreno del confort doméstico, Thomson apuesta por soluciones de tratamiento del aire inteligentes. Entre ellas, los radiadores Milla con núcleo cerámico y gestión por Wi-Fi, el toallero eléctrico Cosmo con ventilador integrado y el aire acondicionado portátil Nao, silencioso y compacto. La gama se completa con el deshumidificador Isya y el purificador Zelia, pensados para mejorar la calidad del aire en interiores.

Automoción y vida nómada

Thomson no se olvida de quienes disfrutan de viajar sobre cuatro ruedas. En su línea de automoción destacan el hervidor y la cafetera de 12/24V, el convertidor a 220V para conectar aparatos domésticos, el aspirador multifunción recargable, el arrancador portátil, el compresor digital y las baterías externas de 5.000 y 10.000 mAh. Una gama diseñada para campers y escapadas que permite llevar comodidad y seguridad a cualquier ruta.

Con todo este despliegue, Thomson demuestra en IFA 2025 que su visión va más allá de un catálogo de productos, se trata de crear un ecosistema accesible, variado y práctico que se adapta al día a día, ya sea en casa, en movimiento o en plena naturaleza.