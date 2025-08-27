Alerta en las playas de Cádiz: prohíben el baño y la marea arrasa un chiringuito de Caños de Meca

Una tormenta tropical ha puesto en alerta máxima a Cádiz, que ha cerrado varias de sus playas al baño por el fuerte oleaje. La marea se ha llevado por delante pasarelas e, incluso, un chiringuito de Los Caños de Meca, en Barbate.

Como se aprecia en las imágenes que acompañan a estas líneas, la marea ha subido tanto que en algunas playas se ha tragado por completo la arena, arrasando con todo a su paso.

En la tarde de este martes, 26 de agosto, la subida de la marea obligó a izar la bandera roja en casi todas las playas de la ciudad de Cádiz. Lo mismo ocurrió en la playa del Carmen (Barbate), las playas de Conil, la playa del Palmar (Vejer), en La Barrosa (Chiclana) y en Camposoto (San Fernando), entre otras. Una alerta que afecto a prácticamente todo el litoral gaditano.

‼️El Ayuntamiento de Cádiz iza la bandera roja en todas las playas de Cádiz ante el empeoramiento de las corrientes. pic.twitter.com/1ggQNdVWU6 — Ayuntamiento de Cádiz (@Cadiz_es) August 26, 2025

Desde el servicio de emergencias 112 de Andalucía han llamado a prestar atención a las indicaciones de los socorristas para evitar situaciones de peligro y han recordado que con bandera roja, el baño está prohibido.

Y es que el oleaje está siendo tan fuerte que ha llegado a destrozar un chiringuito en la playa de Los Caños de Meca, en el término municipal de Barbate. Afortunadamente, no se han registrado heridos porque en el momento del incidente no había personas en el interior del establecimiento.