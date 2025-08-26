Ni beagle ni pomerania: soy experto en mascotas y estas son las 3 mejores razas de perros para principiantes

Las mejores razas de perros para principiantes quizás te sorprenderán, no son los que esperabas, según este experto en mascotas. La realidad es que hoy en día cada vez más tenemos perros o gatos. Son animales que nos acompañarán en el día a día y de los que vamos a recibir mucho amor. Descubriendo lo mejor de unas razas o de unos animales que pueden ser nuestro mejor amigo y el eje central de la familia.

Podemos descubrir lo mejor de un tipo de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa. Es hora de apostar por este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán nuestro futuro. En especial, si tenemos en cuenta lo que tenemos por delante. Son tiempos de estar muy pendientes de una serie de detalles que pueden ayudarnos a la convivencia en casa y hacernos la vida más fácil. Aunque la realidad es que el amor llega cuando menos lo esperamos, no entendemos de razas, en una protectora nos podemos enamorar de cualquier animal, los expertos recomiendan que nos centremos en el carácter de determinadas razas.

Ni Pomerania ni Beagle

Los Beagle son animales que pueden descubrirnos lo mejor de una raza que sin duda alguna puede acabar siendo la que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Con algunas novedades que pueden ser las que nos acompañarán en estos días.

Son un tipo de perro muy dócil, tanto que los usan para realizar experimentos, algo que debería estar ya prohibido. Pero no son los únicos que acaban siendo especialmente dóciles y acaban en las manos equivocadas. Hay otros perros que acaban en la casa equivocada por estética.

Los Pomerania son animales muy bonitos, pero requieren muchos cuidos. De lo contrario, podremos empezar a tener en cuenta algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por una serie de elementos que pueden ser claves.

Este tipo de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa que un experto nos explica. Es hora de dejar salir algunos detalles que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener. Podremos conseguir un extra de buenas sensaciones con un animal que encajará con nosotros si somos principiantes en el arte de cuidar mascotas.

Estas son las 3 mejores razas de perros para principiantes

#adopta #cavalier #labrador #perros ♬ sonido original – Bamboo Mascotas @bamboomascotas 3 razas para principiantes. Si quieres adoptar o comprar un perro, piensa en que va a ser lo más adecuado. Estas tres razas son muy fáciles, se adaptan a todo y no vas a tener problemas. 1. Labrador: los bonachones siempre felices. Te dará 80 lametones 80 veces al día. Eso sí, cuidado con dejarte algo de comida porque arrasan! 2. Cavalier King Charles, los perros de la corte de Inglaterra. Son falderos, buenos y graciosos, encantadores y super monos. 3. Galgos, si vas a adoptar este es el ideal, cuidado con los que vienen super traumatizados, son animales hipersensibles y necesitan mucho amor, al igual que tú! #galgo

Ante cualquier duda, siempre es mejor consultar con un experto que nos indique cuáles son las mejores razas de perros para principiantes. Los veterinarios son los que mejor conocen a unas mascotas que se encargan de cuidar a la perfección de una forma que jamás llegaremos a ella.

Los expertos de Zooplus nos dan con algunos consejos que debemos tener en consideración: «Antes de la llegada de un nuevo perro a casa debes pensarte bien varias cosas. Sobre todo, cuando estás buscando un peludo adecuado para principiantes. Al fin y al cabo, quieres tener un comienzo lo más positivo posible con tu nuevo compañero y eso es más fácil con unas razas que con otras. Un perro paciente con un carácter relajado hace que adentrarse en el mundo canino sea más fácil para los inexpertos. La educación y el vínculo, el trato diario y los cuidados se han de aprender. Claro que el nuevo cuadrúpedo debe adaptarse a las costumbres diarias de su humano: ¿te gusta salir a correr o prefieres pasarte las tardes en el sofá? ¿Vives en el campo, en una casa grande con jardín? ¿O vives en un piso de alquiler en una planta alta? ¿Cuánto espacio tienes en tu hogar? ¿Hay gatos? ¿Y niños? Hay muchas razas para principiantes, por lo que cada persona encontrará el carácter adecuado para sus circunstancias personales. La educación es el tema más importante en los perros jóvenes. Para que un cachorro se convierta a la larga en un compañero de confianza necesita unas reglas determinadas. Los canes alegres, ávidos por aprender y pacientes se lo ponen fácil a su cuidador. El bienhumorado golden retriever tiene las mismas ganas de aprender que el boyero de appenzell y boyero de montaña bernés. Los caniche se consideran una raza inteligente y los temperamentales terrier son unos alumnos ejemplares con muchas ganas de aprender. Los löwchen, los malteses o los carlinos son razas de perros pequeñas ideales para principiantes y son unos compañeros muy enseñables. Con la práctica y el aprendizaje por ambas partes, tú y tu perro creceréis juntos hasta convertiros en un equipo imbatible».

Siguiendo con la misma explicación: «La rutina diaria con perro es bastante diferente que sin él. Además de los paseos obligatorios y los entrenamientos, el cuidado del pelaje también es importante. Naturalmente, las razas de pelo largo requieren más trabajo. Esto debes tenerlo claro si te gustaría tener un collie barbudo, un boyero de montaña bernés o un shih tzu. Además del cepillado diario, el peludo necesita un baño regular y una visita a la peluquería para perros para descargar y cortar el pelaje. A los perros activos les gusta correr afuera incluso con viento y todo tipo de climas y no dejan escapar un solo charco. Lo único que ayuda aquí es un baño caliente, al que es mejor acostumbrarlo desde pequeño. El siguiente paso de la lista de cambios son las visitas al veterinario. Debes tener en cuenta este esfuerzo adicional y los costes que supone. Por ejemplo, los boyeros suelen padecer displasia de cadera, que conlleva operaciones costosas. Los perros muy pequeños con un cuerpo alargado pueden padecer frecuentes problemas de espalda y los carlinos y los bulldogs enfermedades de las vías respiratorias. Lee más sobre las descripciones de las razas para principiantes y descubre al cuadrúpedo ideal para tu hogar».