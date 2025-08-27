Un incendio intencionado en Ibias obliga a desalojar seis pueblos de Asturias

La situación del incendio de San Antolín de Ibias (Asturias) se ha agravado por el rápido avance de las llamas en las últimas horas. El fuego ha obligado a evacuar preventivamente los pueblos de Villamayor y Villarcebollín y a decretar el desalojo voluntario de los núcleos de Dou, Andeo, Piñera y Centenales.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha informado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de que todo apunta a que el fuego ha sido intencionado, así como que es el que avanza con mayor rapidez de todos los que ha sufrido la región este verano. El problema principal son las rachas de viento, que han provocado que las llames traspasen las defensas forestales.

Los trabajos de los servicios de emergencia se centran ahora en fijar las líneas de defensa para intentar contener el avance de las llamas, cuya velocidad ha obligado al Cecopi ha tomar decisiones «difíciles», en palabras de Barbón.

«Es una zona en la que hay bastantes cortafuegos y esto es algo que hay que resaltar, pero es tal la velocidad que ha tomado que lo que estamos viendo es que el fuego está superando los cortafuegos existentes, muchos de ellos además en condiciones muy buenas, que se habían repasado los últimos años y están en buenas condiciones de defensa, y aún así estamos viendo como no están siendo capaces de parar la actuación del fuego», ha detallado el presidente autonómico.

En la zona están trabajando Bomberos de Asturias, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), la UME, empresas forestales y medios aéreos, aunque estos últimos sólo pueden actuar con la luz del día.

Ante las complicaciones que se han planteado en el incendio que se inició esta tarde en San Antolín de Ibias -que se ha acercado peligrosamente al pueblo de Villamayor- el Comité de Crisis se encuentra reunido en estos momentos en La Morgal. Se ha procedido a desalojar… pic.twitter.com/fKWoPQ19OD — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) August 26, 2025

Incendios activos en Asturias

Ahora mismo, Asturias registra siete incendios forestales, cuatro activos y tres estabilizados, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Los activos son los que afectan a Ibias, Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo, mientras que los estabilizados se encuentran en Ponga, Cabrales y Tineo.

En el caso de Ibias, se ha estado trabajando en el incendio toda la noche y se ha controlado el flanco izquierdo del incendio sobre un cortafuego. El flanco derecho se ha controlado parcialmente sobre varios cortafuegos, pero una parte de este flanco ha avanzado hacia una zona de difícil acceso por debajo de los núcleos de Villamayor y Villarcebollín.

Por otro lado, continúan las labores de extinción en el incendio de Degaña, donde se mantienen los trabajos de defensa sobre la línea divisoria entre ambas comunidades. Se continuará trabajando en las lenguas que entran del incendio leonés de Anllares de Sil hacia Degaña.

En el incendio de Genestoso (Cangas del Narcea), procedente del incendio leonés de Orallo, el sector de Cabril y Llamera está estabilizado y controlado y se trabajará en el control de reproducciones.

Respecto al incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) está «bastante estabilizado» pero con posibilidad de reproducciones, por lo que aquí trabajarán Bomberos de Asturias, una empresa forestal, un helicóptero de Bomberos de Asturias y un helicóptero Lima del Miteco.