Jorge Rey confirma que no estamos preparados para lo que llega después de la DANA: a partir de…

Después de la DANA, todo indica que no estamos preparados para lo que llega. Jorge Rey advierte de un cambio de tendencia importante que se acerca con rapidez y que marcará las próximas jornadas. La previsión apunta a una transformación brusca del tiempo, con un escenario que obligará a estar pendientes de cada actualización.

El verano comienza a dar paso a un ambiente distinto. Las altas temperaturas quedarán atrás y será momento de dejar el aire acondicionado apagado para recuperar las chaquetas de entretiempo. El final de la estación se perfila intenso, con la sensación de que se despide de manera repentina y dejando al descubierto un panorama meteorológico muy diferente.

Tras una DANA que ya ha afectado a gran parte del territorio, se abre la puerta a un nuevo giro en el tiempo. Los expertos insisten en que lo que está por llegar puede condicionar de lleno el día a día y conviene estar preparados para afrontar unas semanas en las que la estabilidad será la gran ausente.

A partir de este día será mejor que nos preparemos

El experto en el tiempo Jorge Rey comparte en sus redes sociales una previsión del tiempo que nos pone los pelos de punta. Nos enfrenta directamente a una serie de novedades que pueden ser las que nos afectarán de lleno, en unos días en los que el mal tiempo se convertirá en una realidad.

De la misma forma que hemos tenido un mes de agosto poco común, podemos empezar a ver llegar un mes de septiembre que parece que ya apunta maneras. Lo peor de esta temporada puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos. Sin duda alguna, tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en cuestión de horas.

Puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que podemos empezar a ver llegar un ligero cambio de tendencia, pero lo peor podría estar por llegar. De la misma forma que tenemos por delante un final del mes de agosto, deberemos prepararnos para un septiembre que parece que se adelanta por momentos a toda velocidad.

Lo que puede pasar es un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, esta previsión del tiempo nos interesa.

Jorge Rey confirma lo que llega después de la DANA

Las lluvias se han convertido en la gran amenaza de estos días, estamos pendientes de una serie de cambios que pueden llegar a ser los que nos acompañarán en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Sin duda alguna, deberemos estar pendientes de lo que nos advierte Jorge Rey en sus redes sociales y de la previsión de la AEMET.

Estos expertos nos explican que: «Se prevé una situación de inestabilidad en el norte peninsular y Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica. Así predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán lluvias y chubascos en el tercio norte peninsular, acompañadas de tormenta y granizo en el nordeste, que se prevén fuertes incluso localmente muy fuertes en el este de Cataluña, sin descartarse en el Pirineo o localmente en el Cantábrico oriental. En el resto las precipitaciones tendrán un carácter ocasional. A lo largo del día éstas irán a menos en general, abriéndose cada vez más claros, a la par que se extenderán, acompañadas de tormenta y localmente granizo, a la Ibérica oriental y norte de Comunidad Valencia y de Baleares. También se esperan fuertes incluso localmente muy fuertes en estas zonas. Tiempo más estable en el resto de la Península con predominio de cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, cielos nubosos en los nortes con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve tendiendo a abrirse cada vez más claros y cielos poco nubosos en el sur. Probables brumas frontales en Galicia y bancos de niebla matinales en zonas altas del extremo norte. Calima en Baleares».

Siguiendo con la misma explicación: «Las temperaturas descenderán de forma generalizada, notablemente las máximas en amplias zonas del centro norte peninsular y exceptuando también las máximas en litorales del este y sudeste donde ascenderán; superándose los 35 grados en el propio extremo sureste. En Canarias no se esperan cambios. Las mínimas no bajarán de 20 grados en el área mediterránea. Soplarán alisios con intervalos de fuerte en Canarias, con vientos moderados de componentes norte y este en Baleares y litorales del Mediterráneo norte con posibles intervalos de tramontana fuerte en Ampurdán, y vientos de componente oeste en el resto. Serán moderados con probables intervalos de fuerte y alguna racha muy fuerte en el Cantábrico y Alborán, y de flojos a moderados en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, incluso localmente muy fuertes en el este de Cataluña y de Teruel y norte de Baleares y de la Comunidad Valenciana. Temperaturas máximas significativamente elevadas en el sur de Alicante, con descensos localmente notables en el centro norte peninsular».