Estos dos casos tan comunes se consideran accidentes laborales y muy poca gente lo sabe

Los accidentes laborales están a la orden del día en España y por ello un abogado especialista en la materia ha publicado un vídeo en las redes sociales que se ha convertido en tendencia. Este experto cuenta a sus seguidores los dos casos que son accidentes laborales y nadie lo sabe. Hay que tener en cuenta que, en caso de accidente o enfermedad laboral, la cuantía de la baja, indemnización y los requisitos que se pidan serán distintos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los accidentes laborales y lo que dice la Seguridad Social.

Los accidentes laborales están recogidos en el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social. Estos se definen como toda lesión corporal que el trabajador pueda sufrir con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecute por cuenta ajena. Esto desemboca en una baja por enfermedad o accidente profesional que tiene varias ventajas con respecto a la incapacidad por enfermedad común. La cuantía de la indemnización será mayor y no se requerirá una cotización previa para el trabajador.

Una baja por accidente laboral también tendrá ventajas para la empresa, ya que la mutua será la encargada de dar luz verde a la incapacidad y, además, será la responsable de abonar la prestación. La cuantía total de la baja será el 75% de la base reguladora desde el día posterior a la baja y este importe se calculará en función de la base de cotización en el mes anterior a la baja. La duración puede ser de 18 meses con posibilidad de prolongar hasta los 24 en caso del visto bueno del INSS.

Dos casos de accidentes laborales… que nadie sabe

@LeyesConSebas, un abogado que se ha convertido en un influencer gracias a sus vídeos didácticos, en el que suele aconsejar a los ciudadanos sobre diversas situaciones de la vida, ha publicado un vídeo viral en el que ha puesto el foco en los accidentes laborales. «Dos cosas que son accidentes laborales y nadie lo sabe», reza el titular del vídeo publicado en la red social TikTok.

⚠️ Hay situaciones que son accidente laboral y casi nadie lo sabe. Lo veo a diario y mucha gente no las tiene en cuenta, pero pueden marcar la diferencia en tus derechos si sabes cómo actuar. Es clave conocerlo y no dejarlo pasar.

«Cada día veo múltiples casos y entre ellos siempre detecto dos errores en común. Los accidentes in itinere, que son estos que tienen lugar cuando te diriges a tu puesto de trabajo», comienza diciendo sobre el primer motivo de accidente laboral que muchos trabajadores pueden no conocer. «Si estabas siguiendo tu ruta habitual y estabas de casa al trabajo o viceversa y has tenido un accidente, se considera accidente laboral. Esto afecta a la baja y también a la indemnización posible», comenta.

Hay que tener en cuenta que en los denominados in itinere también se contabilizará como accidente laboral cuando en el trayecto a un puesto de trabajo se produzca un desvío habitual, como pueda ser llevar a los niños al colegio o ir a otra residencia, como puede ser la de los padres. También se podrán beneficiar de estas ventajas los que sufran un percance volviendo de un viaje, siempre que sea en un trayecto de vuelta con dirección al puesto de trabajo.

Este abogado experto en la materia también pone el foco en un accidente laboral que muchos no conocen y es cuando alguna enfermedad puede ser agravada en el puesto de trabajo. Ante esta situación, los empleados también podrán reclamar la baja por accidente laboral. Por último, @LeyesConSebas también hace una recomendación a los trabajadores que puedan estar en una de estas situaciones. «Siempre es mejor reclamar y mirarlo con tu letrado», dice con el objetivo de tener más beneficios en caso de sufrir un accidente laboral.