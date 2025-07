Es oficial: esto es lo que debe darte la empresa si trabajas un día festivo y no hay marcha atrás

En los últimos años, el mercado laboral ha cambiado de forma significativa. La digitalización, la flexibilidad horaria y la aparición de nuevas formas de empleo han obligado a revisar y adaptar las normativas que protegen los derechos de los trabajadores. Uno de los ámbitos donde más dudas existen es en lo relacionado con el trabajo en días festivos. Muchas personas no saben que esta situación está regulada por ley, y que no depende exclusivamente de lo que una empresa decida.

Los festivos están contemplados en la legislación como días destinados al descanso, no como parte habitual de la jornada laboral. Por lo tanto, si una persona debe trabajar en una fecha marcada como festiva, la empresa está obligada a ofrecer una compensación. Esa compensación puede ser económica, con un plus por festivo trabajado, o mediante descanso equivalente.

Lo que dice la ley: trabajar en festivo no es lo normal

El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que los empleados tienen derecho a disfrutar de 14 días festivos al año. Esta cifra incluye 11 días de carácter nacional, uno de ámbito autonómico y dos locales. Estos días no se deben considerar como jornadas laborales estándar y sólo se pueden trabajar si existe una necesidad organizativa que lo justifique o si así se ha pactado en el contrato laboral o en el convenio colectivo correspondiente. De esta manera, el trabajo en festivo no puede ser una práctica habitual impuesta de forma arbitraria por la empresa. Tiene que haber un acuerdo previo o una causa justificada.

Compensación

Trabajar en festivo, por lo tanto, no se puede gestionar como si se tratara de un lunes cualquiera. Si se trabajar durante uno de esos días señalados, la empresa debe compensar al trabajador de manera obligatoria. Esta compensación puede adoptar distintas formas: lo más común es que se ofrezca un descanso equivalente en otro día o que se abone una retribución extra, conocida como «plus de festivo».

Si una empresa obliga a un empleado a trabajar en festivo y no ofrece ningún tipo de compensación, está cometiendo una infracción. Este incumplimiento puede acarrear consecuencias legales para la compañía. En primer lugar, la Inspección de Trabajo puede intervenir y sancionar económicamente a la empresa por violar lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Estas sanciones pueden oscilar entre los 751 euros y los 7.500 euros, dependiendo de la gravedad del caso y de si existen antecedentes de incumplimientos similares.

Además de las sanciones administrativas, el trabajador afectado puede reclamar por la vía judicial la compensación que no recibió. Esto incluye tanto el descanso no disfrutado como el dinero que debió haberse abonado por ese trabajo extraordinario. En algunos casos, cuando la falta se repite de forma sistemática o afecta a varios empleados, se puede iniciar una acción colectiva para reclamar los derechos laborales vulnerados.

Contrato laboral

¿Y si no está en el contrato? ¿Estoy obligado a trabajar en festivo? Aquí es donde muchas personas tienen dudas. La respuesta es clara: si no está recogido en tu contrato o convenio colectivo, no estás obligado a trabajar en festivo. La ley reconoce ese derecho al descanso, y sólo pueden «obligarte» a ir a trabajar si previamente aceptaste esas condiciones, o si el convenio del sector lo regula de manera específica. En caso de que no exista ningún acuerdo que mencione el trabajo en festivo y aún así la empresa intente forzarte a hacerlo, estás en tu derecho de negarte, y dicha negativa no puede considerarse insubordinación o falta grave.

Ahora bien, en el caso contrario, si el contrato que firmaste incluye cláusulas relativas al trabajo en festivos o si el convenio colectivo establece esta posibilidad, entonces la empresa puede exigirte que lo hagas, siempre cumpliendo con las condiciones de compensación que marca la ley. No presentarse a trabajar en estas situaciones podría acarrear consecuencias disciplinarias. Por eso es tan importante leer bien los contratos antes de firmarlos y conocer el contenido del convenio que regula tu sector o empresa.

Trabajar en días festivos puede formar parte de algunas profesiones, pero eso no significa que no merezca una compensación justa. La ley es clara: si trabajas en festivo, tu empresa tiene la obligación de compensarte, ya sea con descanso o con un pago adicional. No se trata de un favor, sino de un derecho legalmente reconocido. Y si no se cumple, tienes todo el respaldo normativo para reclamar.

En sectores como la sanidad, el comercio, la seguridad o el transporte, trabajar en festivos forma parte habitual del calendario laboral. Sin embargo, eso no significa que los trabajadores estén obligados a hacerlo sin condiciones claras. La ley exige que estas jornadas estén reguladas por convenio colectivo y que se ofrezca una compensación justa, ya sea mediante un pago extra o con días de descanso. En una sociedad que cada vez valora más la conciliación y el bienestar laboral, es fundamental que estos derechos se respeten.