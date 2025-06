Giro en los derechos laborales: irte del trabajo con paro e indemnización es posible, según un abogado

Como trabajadores es posible que en algún momento nos planteemos dejar ek trabajo ya sea por desgaste, mal ambiente o porque sentimos que ya no podemos más. Pero justo cuando se empieza a considerar esta posibilidad, surge la gran duda: «¿Si me voy, pierdo el paro?». La respuesta que muchos creen es que así es. Sin embargo, no todo es tan tajante. Un abogado laboralista ha arrojado luz sobre una alternativa poco conocida, pero perfectamente legal, que podría cambiar esta idea generalizada.

En un vídeo que suma miles de visitas en TikTok, el abogado Xabi Abat, explica que es posible abandonar un trabajo y aun así cobrar el paro y recibir indemnización, siempre que existan motivos justificados. Hablamos de situaciones en las que la empresa incumple gravemente sus obligaciones o modifica de forma sustancial las condiciones pactadas. Lo más sorprendente es que estas opciones ya están contempladas en la legislación española, aunque muchas personas las desconocen por completo.

Este enfoque ha despertado mucho interés porque ofrece una salida para quienes sienten que están atrapados en su trabajo y que si se van, lo van a perder todo. Lo importante es saber que hay herramientas legales que permiten dejar el trabajo sin quedar desprotegido. No se trata de abandonar por capricho, sino de ejercer un derecho.

Irte del trabajo con paro e indemnización es posible

Según explica el abogado Xabi Abat, existen varias circunstancias en las que el trabajador puede solicitar la extinción del contrato con derecho a indemnización, como si se tratara de un despido improcedente. Para ello, es necesario que la empresa incurra en ciertos incumplimientos graves.

En el vídeo que ha publicado junto a un compañero en TikTok, enumera los ejemplos más claros para poder dejar el trabajo y cobrar indemnización. Entre ellos están: el impago del salario, los retrasos sistemáticos en el cobro, no estar dado de alta en la Seguridad Social, el acoso laboral o una carga de trabajo excesiva que afecte a la salud. En estos casos, el trabajador no tiene que esperar a que lo despidan, sino que puede presentar una demanda y pedir al juez que extinga el contrato de forma justificada.

Si el juez lo estima, la relación laboral se considera rota por culpa de la empresa y se concede al trabajador una indemnización equivalente a la de un despido improcedente, además del derecho a solicitar la prestación por desempleo.

Cambios sustanciales en tus condiciones: otra vía legal para salir

Por otro lado, no siempre es necesario que haya un incumplimiento grave. Los cambios importantes en las condiciones de trabajo también pueden ser causa suficiente para dejar el empleo con indemnización. El compañero de Abat en el vídeo explica que si una empresa modifica de manera significativa aspectos clave del contrato, como el salario, la jornada, el horario, las funciones, el centro de trabajo o ciertos beneficios sociales, , el trabajador puede optar por marcharse.

En este caso, la indemnización es de 20 días por año trabajado, con un máximo de nueve mensualidades. Aunque es inferior a la del despido improcedente, es una compensación justa cuando se ha producido una modificación que afecta negativamente al día a día del empleado.

Lo más importante es que el cambio no puede haberse aceptado expresamente por el trabajador. Si se demuestra que ha sido impuesto de manera unilateral por la empresa, el trabajador tiene derecho a reclamar.

¿Y puedo cobrar el paro?

Una de las mayores preocupaciones al dejar un empleo por cuenta propia es quedarse sin derecho a paro. Pero cuando la salida está respaldada por una sentencia o una resolución administrativa que reconoce una causa justificada, el SEPE lo considera como una extinción involuntaria, y el trabajador puede solicitar la prestación por desempleo sin ningún problema.

Según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en abril de 2025 más de 1,5 millones de personas cobraron algún tipo de ayuda por desempleo, y la tasa de cobertura se situó en el 74%. El gasto medio por beneficiario fue de 1.317,90 euros mensuales. Estas cifras muestran hasta qué punto es importante conocer los mecanismos legales que permiten acceder a estas ayudas de forma legítima.

Por supuesto, no basta con alegar una causa: debe existir un respaldo legal o judicial que confirme que la extinción del contrato fue con motivo justificado. Por eso, contar con el asesoramiento adecuado es clave para hacer el proceso correctamente y evitar errores.

En un contexto laboral cada vez más inestable, con más de 600.000 despidos en 2023 y una indemnización media en caída, conocer las opciones legales para dejar un empleo sin quedar desprotegido es más necesario que nunca. Muchas personas aguantan en trabajos que afectan a su salud mental, simplemente por temor a perderlo todo. Pero la realidad es que la ley contempla salidas seguras y dignas, incluso cuando eres tú quien decide irse.

Eso sí, no se trata de una vía rápida ni automática. Es necesario demostrar los hechos, documentar las situaciones vividas y, en la mayoría de los casos, acudir a los tribunales.