Adiós al verano: la AEMET confirma que no estamos preparados para lo que llega hoy a España

La AEMET ha confirmado un escenario que nadie querría escuchar: el tiempo da un giro brusco en España y no estamos preparados para lo que está a punto de suceder. La previsión del tiempo indica que en las próximas horas viviremos un episodio meteorológico que podría ser incluso más severo de lo esperado. El país se enfrenta a una situación marcada por la incertidumbre y por una serie de fenómenos que afectarán de lleno a varias regiones.

El cielo, que hasta ahora ha sido sinónimo de estabilidad veraniega, amenaza con cambiar por completo. Las nubes ganan terreno y la posibilidad de lluvias intensas y temperaturas en descenso empieza a cobrar fuerza. La AEMET advierte de que este cambio no será puntual, sino que puede marcar el inicio del final definitivo del verano, al menos en términos meteorológicos.

Con este nuevo panorama, se impone la necesidad de estar alerta ante lo que puede suceder en los próximos días. Las jornadas soleadas darán paso a una atmósfera más inestable, y todo apunta a que el sol desaparecerá durante un tiempo considerable. Nos encontramos ante un cambio de tendencia que rompe con lo habitual en estas fechas, justo en la recta final del mes de agosto.

Este giro en las condiciones climáticas no solo trastoca los planes de quienes aún disfrutan de sus vacaciones, sino que también pone de relieve la fragilidad del equilibrio estacional. La previsión que ha hecho pública la AEMET no deja lugar a dudas: lo que llega hoy podría ser el comienzo de una nueva etapa marcada por la inestabilidad. Las próximas horas serán decisivas para comprobar el alcance real de este fenómeno.

El verano se despide por la puerta grande hoy

Este mes de agosto no ha sido como esperaríamos, sino más bien todo lo contrario, hemos tenido que afrontar un marcado cambio de tendencia que nos ha alejado de lo que sería habitual en esta época del año, en su lugar. Dejamos atrás la peor ola de calor de la temporada y lo hacemos por la puerta grande.

Con la mirada puesta a un importante giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos últimos días de un mes de agosto que ya apunta maneras. Tocará saber qué es lo que puede pasar a partir de ahora, sobre todo, a partir de hoy mismo con un fenómeno poco común en marcha.

Este mes de agosto tendrá un final del todo inesperado, con un episodio de lluvias para el que no estamos preparados. Los expertos de la AEMET activan a partir de hoy una nueva alerta y en este caso, no será por las altas temperaturas, sino por la acumulación de una lluvia que puede llegar a una gran velocidad en estos días en los que el tiempo se convierte en un protagonista un tanto peligroso. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en cuestión de horas.

La AEMET confirma que no estamos preparados para lo que llega hoy a España

Todas las alertas están activadas ante la llegada de un importante cambio de tendencia, será mejor que nos preparemos para lo peor. Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una serie de señales ante lo que parece que acabará siendo una dura realidad en estas próximas jornadas.

Tal y como nos indican desde su web: «El acercamiento de una vaguada atlántica provocará un aumento de la inestabilidad en el norte peninsular, con cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte y precipitaciones, débiles y dispersas en el Cantábrico, y con probabilidad de ser fuertes e ir con tormenta en el entorno pirenaico, donde podrían darse acumulaciones significativas a lo largo del día. Por la tarde los cielos tenderán a cubrirse en el resto de la mitad norte y sureste, con precipitaciones intensificándose en el tercio noroeste y especialmente en el cuadrante nordeste, donde se espera que los chubascos y tormentas lleguen a fuertes, incluso localmente muy fuertes, y vayan con granizo en amplias zonas. En el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en las islas y de nubes bajas en el Estrecho y puntos del Levante. En Canarias, cielos nubosos en los nortes con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve y poco nuboso al sur. Calima en el tercio este peninsular y en Baleares».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Salvo ascensos en Baleares y localmente en otras zonas del Mediterráneo, las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, notablemente en áreas del oeste y nordeste peninsular. Superarán los 36 grados en Mallorca y localmente en zonas del Mediterráneo sur. Las mínimas descenderán en la mitad noroeste, quedando en general con pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en amplias zonas de la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y en el Mediterráneo, donde puntualmente no lo harán de 25. Soplará el alisio en Canarias con probables intervalos de fuerte al final; con vientos moderados de componente norte en litorales del Mediterráneo norte tendiendo a amainar, y de componente oeste en la vertiente atlántica, Cantábrico y litorales del sur peninsular, con probables intervalos de fuerte en Alborán. Predominio de vientos flojos del este en el resto, rolando a suroeste moderado en Baleares».

Todas las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular, con posibilidad de llegar a localmente muy fuertes e ir con granizo. Temperaturas máximas significativamente elevadas en Mallorca y Málaga, con descensos localmente notables en áreas del oeste y nordeste peninsular».