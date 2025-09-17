Los ‘whatsapps’ por los que se han rebajado las penas a la Manada de Casteldefells: «¿Trío hoy?»

Los cinco acusados de la manada de Castelldefels (Barcelona), procesados por agredir sexualmente a tres mujeres entre marzo y mayo de 2021, han conseguido rebajar sus penas de prisión gracias a distintas conversaciones con una de sus víctimas en las que se les ofrecía hacer un trío.

OKDIARIO ha podido acceder al sumario del caso en el que cinco ciudadanos, dos de ellos de origen extranjero, compartían un chat de WhatsApp en el que se comparaban con la llamada manada de los Sanfermines y a través del cual captaban a mujeres vulnerables para violarlas. Algunas de ellas tenían discapacidad.

Inicialmente, la Fiscalía pedía para ellos 196 años de prisión en total, sin embargo, este martes 16 de septiembre se ha llegado a un acuerdo por el que se han rebajado sustancialmente las penas. El acuerdo de conformidad se materializó justo cuando debía iniciarse el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona.

La defensa de los acusados de la manada de Castelldefels han aportado conversaciones en las que organizaban sus encuentros sexuales para tratar de rebajar las condenas. En uno de estos chats uno de ellos hablaba con una chica y le proponía hacer un trío, a lo que la joven contestaba «con quién» y «dónde». «En tu casa», proponía, quedando finalmente en la misma.

Otra de las conversaciones también revelaba cómo invitaban a las víctimas. «Quieres venir mañana, ¿a qué hora te levantas?», escribía a lo que uno de los acusados respondía: «08».

«Cenamos si quieres que no significa nada dos amigos cenando y luego me comes entera», decía una de las chicas, asegurando que se quedaba sola en casa porque «se iba su madre». También proponían quedar en un hotel.

Las conversaciones que han conseguido rebajarles las penas también eran de contenido erótico. Los interlocutores opinaban sobre sus encuentros y de a quién se los contarían.

Admiten su responsabilidad

La rebaja de las penas se ha conseguido también porque los procesados han admitido su responsabilidad en los hechos descritos en la acusación final, pactada el viernes anterior entre todas las partes.

Este nuevo escrito de acusación excluyó los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, así como los delitos de agresión sexual continuados que inicialmente les imputaba la Fiscalía. Además, se aplicaron atenuantes por reparación del daño, confesión tardía y arrepentimiento.

El tribunal ha dictado las siguientes condenas por delitos de pertenencia a grupo criminal y agresiones sexuales con penetración: 8 años y 3 meses; 8 años y 5 meses; 6 años; 3 años y 11 meses; y 6 años de prisión, respectivamente.

Complementariamente, se ha establecido una orden de alejamiento de 1.000 metros respecto a las víctimas y prohibición de contacto por cualquier medio durante 10 años tras cumplir la condena.

También se les ha impuesto la inhabilitación especial por 10 años para ejercer profesiones que impliquen contacto con menores, y 8 años de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena.

Los condenados de la manada de Castelldefels, además, deberán indemnizar conjuntamente a cada víctima con 30.000 euros por daños morales, además de abonar 7.827 euros y 3.205 euros a dos de ellas por perjuicios psicofísicos.

La defensa de dos condenados solicitó la suspensión de sus penas privativas de libertad, petición a la que se opusieron las acusaciones. El letrado Juango Ospina había anticipado su intención de alcanzar un acuerdo, considerando que las penas iniciales equivalían a «cadena perpetua» y destacando la importancia de la reparación del daño.

«Estamos satisfechos por el trabajo realizado de más de 54 años de prisión a 8 años, solo es porque ha existido una clara voluntad de buscar una solución», explica Ospina, en una conversación con OKDIARIO.