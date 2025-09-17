Pedro Sánchez vuelve a recibir los reproches de los ciudadanos en un acto. El presidente del Gobierno fue recibido con numerosos silbidos y gritos de «¡fuera, fuera!» a su llegada a la escuela municipal infantil Casa de los Niños, en Getafe (Madrid), por parte de un grupo de profesores en huelga ante la falta de acuerdo de adecuación salarial.

Sánchez se ha bajado del coche oficial a las puertas del centro educativo y en ese instante se han incrementado los reproches y silbidos, en dirección al presidente del Gobierno. Lejos de verse afectado, el jefe del Ejecutivo ha llegado a mirar a los profesores en huelga y les ha dedicado un saludo, antes de ingresar en el recinto getafense Casa de los Niños.

Ya en su declaración oficial, después del acto, Pedro Sánchez ha anunciado que va a impulsar una ley educativa con nuevas medidas, entre las que ha destacado la obligatoriedad de rebajar las horas lectivas del profesorado en el aula a 23 horas en Primaria y a 18 horas en ESO y Bachillerato.

Además del presidente del Gobierno, han asistido al acto en representación del Ejecutivo la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; y de Función Pública y Transformación Digital, Óscar López. Junto a ellos ha estado la alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández.

Pedro Sánchez en el Congreso

Antes del acto en Getafe, Pedro Sánchez ha acudido al inicio de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha intentado sacar pecho del Ejecutivo central, del que dice que gobierna «con estabilidad y con eficacia», y de sí mismo, ensalzando su longevidad en la presidencia mientras «ha habido siete primeros ministros en Francia, seis primeros ministros en Austria y cinco primeros ministros en el Reino Unido».

Sin embargo, Sánchez se ha llevado el rapapolvo del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien, también en su intervención en la Cámara Baja, ha destrozado el relato propalestino sanchista. «Le conocemos demasiado, por seguir en el poder todo el mundo sabe que usted pactaría con el señor Netanyahu. Respete la ley, respete la gente», le ha dedicado el presidente del PP este miércoles.