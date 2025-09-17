Los antitaurinos rabian con los cánticos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» en la plaza de toros de Muro

Los colectivos antitaurinos rabian por los gritos destapados por OKBaleares contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la corrida de toros que tuvo lugar en la plaza La Monumental de Muro (Mallorca) el pasado domingo.

La Fundación Franz Weber ha alertado de los «crecientes discursos de odio» que se reproducen en las plazas de toros como la de Muro, donde el público asistentes coreó libremente los cánticos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».

La agrupación antitaurina asegura que este tipo de cánticos ya se han escuchado en otros ruedos como el de Valladolid, Albacete o Melilla sin que «las autoridades condenaran en absoluto estas situaciones».

La Fundación Franz Weber ha expresado su malestar por unos cánticos que se reprodujeron «como táctica por la ultraderecha para deshumanizar a aquel que piensa diferente».

También han denunciado que los menores de edad, que ahora pueden entrar a las plazas de toros de Baleares gracias a que PP y Vox eliminara la normativa de Francina Armengol que impedía la entrada de niños a festejos taurios, acaban «normalizando la violencia».

En un comunicado, la Fundación Franz Weber ha ido más allá en su odio hacia la fiesta nacional de España por excelencia y y han asegurado sin ningún tipo de vergüenza que en las plazas también se dan «otras situaciones que normalizan conductas inadecuadas», como el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y amenazas veladas.

Por último, han instado al Ayuntamiento de Muro y al Consell de Mallorca a emitir «los preceptivos comunicados de condena ante estos hechos», en los que se señale que la normalización de la violencia «afecta de forma integral a las personas menores de edad presentes».

Cabe recordar que hasta cinco entidades animalistas habían convocado una protesta a las afueras de la plaza de toros de La Monumental por el retorno de la fiesta nacional al municipio mallorquín ocho años después. Sin embargo, el pinchazo que registraron fue histórico.

Había más agentes de la Guardia Civil que manifestantes. Desde las cinco de la tarde, en la calle Cervantes, frente a la plaza, los convocantes, Satya Animal, el partido Progreso en Verde, la plataforma Mallorca Against Bullfighting, ESTALLA y la Fundación Franz Weber demostraron una vez más su escaso poder de convocatoria y apenas consiguieron congregarse algo más de una docena de personas.