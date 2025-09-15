Mallorca vive con alegría el regreso de los toros a Muro: «Nos robaron la fiesta y la hemos rescatado»

La plaza La Monumental de Muro vivió este domingo un acontecimiento muy especial: la vuelta de los toros al municipio ocho años después. Los vecinos de este pueblo de Mallorca tenían muchas ganas del retorno de la fiesta nacional al municipio, que vieron como se les arrebató este festejo allá por el año 2017.

El ambiente era el de esos días en el que la expectación y las ansias para que empiece el espectáculo son máximas. Todavía faltaban un par de horas para que arrancara la corrida, pero los alrededores de este coso taurino ya estaban repletos de gente rebosante de alegría, que expresaron sin pudor a los micrófonos de OKBALEARES.

Tanto personas mayores como los más jóvenes tenían una sonrisa de oreja a oreja por el regreso de los toros a Muro, un acontecimiento que consideran que es un «motivo de orgullo para el pueblo». «Aquí siempre hemos tenido corridas de toros y hace ocho años nos las arrebataron pero ahora las hemos rescatado», afirma un orgulloso aficionado a los toros.

Con la entrada en la mano, familias enteras, grupos de amigos y niños pequeños hacían cola en la entrada de La Monumental impacientes por ver la corrida tras ocho años de espera. «Después de mucho tiempo los toros vuelven a Muro, es muy importante que las tradiciones se conserven. Nos alegramos de que esta fiesta haya vuelto al pueblo, es una tradición muy bonita que tiene que seguir en pie muchos años «, sostiene otro aficionado.

Otros no pudieron ocultar su indignación por el cierre de la plaza del pueblo durante tanto tiempo. «Los toros han vuelto a Muro muy tarde, tendrían que haber regresado mucho antes porque toda la afición taurina tenía ganas de un día así en el municipio», manifiesta otro apasionado taurino.

«Al que no le guste que no venga»

En los exteriores de la plaza, los amantes de la fiesta nacional tuvieron que soportar los gritos de la concentración antitaurina que habían convocado hasta cinco entidades animalistas. Aunque no comparten su visión de la fiesta nacional, respetaron la protesta en todo momento.

«Muro es un pueblo taurino. Sabemos que hay gente que está en contra pero nosotros lo llevamos en la sangre desde siempre. La plaza estará llena y también es precioso que los niños puedan entrar y saber si les gustan o no», asegura otro aficionado.

En esta misma línea va un joven que cree que «al que no le gusten los toros que no venga» al mismo tiempo que considera que a los vecinos de Muro que están a favor de este festejo es «una oportunidad para disfrutar de este espectáculo».

Cabe mencionar que el regreso de los toros a Muro ha sido gracias a Balears Cambio de Tercio, la empresa que ha conseguido mantener viva y promocionar la tauromaquia en Mallorca.