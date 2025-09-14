Pinchazo de los antitaurinos en Mallorca: Había más Guardia Civil que manifestantes

Hasta cinco entidades animalistas habían convocado una protesta a las afueras de la plaza de toros de La Monumental por el retorno de la fiesta nacional al municipio mallorquín ocho años después y el pinchazo que han registrado ha sido histórico. Había más agentes de la Guardia Civil que manifestantes. Desde las cinco de la tarde, en la calle Cervantes, frente a la plaza, Los convocantes, Satya Animal, el partido Progreso en Verde, la plataforma Mallorca Against Bullfighting, ESTALLA y la Fundación Franz Weber demostraron una vez más su escaso poder de convocatoria y apenas consiguieron congregarse algo más de una docena de personas.

Los colectivos antitaurinos habían informado que la protesta en Muro también se hacía con el objetivo de «mantener el carácter pacífico y no violento, evidenciando que una minoría paga por espectáculos de violencia explícita sobre animales». Esta declaración de intenciones no se corresponde con la forma de actuar de la docena de participantes de la protesta. Los animalistas se pasaron más de dos horas insultando a hombres, mujeres y niños cuando pasaban por delante de su posición. A los menores, les decían: «Asesinos, asesinos», a la vez que gritaban proclamas tales como «Torero, cobarde, que tengas mala tarde», entre otras lindezas.

Para evitar altercados y ofrecer seguridad a todos los asistentes, la Guardia Civil desplegó a más de 25 efectivos, entre los que se encontraba su unidad de élite, los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS). También participaron agentes de la Policía Local de Muro, Protección Civil y seguridad privada.

Por su parte, el diputado nacional de VOX Jorge Campos, cargó muy duramente contra los animalistas. «Estos sectarios de la libertad son los cuatro de siempre. Además, no pueden estar ahí. La Delegación del Gobierno de Alfonso Rodríguez demuestra una vez más su incompetencia. Por normativa tienen que estar a 500 metros de distancia y no tan cerca. Los aficionados no tienen que aguantar esta cantidad de insultos. Alfonso Rodríguez, el amigo de las pateras, demuestra su incompetencia», concluye Campos.

La última corrida de toros celebrada en Mallorca fue la de Palma. Los niños pudieron regresar al Coliseo Balear para disfrutar de un cartel de lujo con los toreros Juan Pedro Domecq, Sebastián Castella y Morante de la Puebla.