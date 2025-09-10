Los antitaurinos en pie de guerra: convocan una protesta contra la corrida de toros de Muro del domingo

Los antitaurinos se organizan contra la corrida de toros que tendrá lugar en Muro este domingo 14 de septiembre. Hasta cinco entidades animalistas han convocado una protesta a las afueras de la plaza La Monumental por el retorno de la fiesta nacional al municipio mallorquín ocho años después.

Esta acción tendrá lugar en la calle Cervantes, frente a la plaza, a las 17:30 horas. Los convocantes, Satya Animal, el partido Progreso en Verde, la plataforma Mallorca Against Bullfighting, ESTALLA y la Fundación Franz Weber, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para mostrar su rechazo «ante una clara imposición, como es la tauromaquia al conjunto de las Baleares y la isla de Mallorca».

Los colectivos antitaurinos han informado que la protesta en Muro también se hace con el objetivo de «mantener el carácter pacífico y no violento, evidenciando que una minoría paga por espectáculos de violencia explícita sobre animales».

Tras ocho años de inactividad, la plaza de toros La Monumental de Muro volverá a acoger una corrida de toros. Y lo hará con un cartel de ensueño: Javier Conde, que celebra sus 30 años de alternativa; Morante de la Puebla, el torero del momento y gran ídolo de la afición taurina; y el joven Marco Pérez, una de las grandes promesas del toreo.

Se prevé una gran asistencia para este festejo, ya que la última corrida de toros que se celebró en Muro fue en el año 2017. Y esta vez podrán entrar los menores de 16 años acompañados de un adulto, después de que PP y Vox pusieran fin a la prohibición durante ocho años del Gobierno de izquierdas que presidía Francina Armengol con los independentistas de Més y Podemos.

Para la corrida del 14 de septiembre, se lidiarán astados de El Pilar, Garcigrande, Álvaro Núñez, Monte La Ermita, El Capea y Román Sorando Herranz, garantía de variedad y bravura.

La última corrida de toros celebrada en Mallorca fue la de Palma. Los niños pudieron regresar al Coliseo Balear para disfrutar de un cartel de lujo con los toreros Juan Pedro Domecq, Sebastián Castella y Morante de la Puebla.