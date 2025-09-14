Llenazo en la Monumental de Muro tras el regreso de los toros ocho años después

La espera para la vuelta de los toros en Muro ha valido la pena. Domingo histórico el vivido en una abarrotada plaza La Monumental que se moría de ganas de celebrar una corrida después de haber estado ocho años cerrada y abandonada a su suerte. A las 18:25 horas, los organizadores colgaban el cartel de ‘No hay localidades’.

Desde primera hora la gente ya se ha ido acercando a la plaza para calentar motores y vivir un festejo que ha contado con menores de edad en los tendidos gracias al fin de la prohibición durante ocho años del Gobierno de izquierdas que presidía Francina Armengol con los independentistas de Més y Podemos.

Miles de personas han disfrutado de una corrida que se ha hecho esperar demasiado tiempo. Ocho años concretamente. La última en La Monumental fue en el año 2017. El regreso de los toros a Muro ha sido gracias a Balears Cambio de Tercio, la empresa que ha conseguido mantener viva y promocionar la tauromaquia en Mallorca.

La afición taurina no ha fallado a su cita en Muro a pesar de la baja de última hora de José Antonio Morante de la Puebla, todavía recuperándose de la cornada que sufrió en Pontevedra. Finalmente, el cartel ha estado encabezado por Javier Conde, que ha celebrado sus 30 años de alternativa; el joven Marco Pérez, una de las grandes promesas del toreo, y David de Miranda, que en 2025 ha acumulado un auténtico caudal de triunfos.

El joven torero Marco Pérez fue el gran triunfador de la noche. Cuatro orejas y y un rabo paseó el de Salamanca, que puso en pie a toda la plaza en varias ocasiones y su toro fue premiado con la vuelta al ruedo. Por su parte, David de Miranda, que venía en sustitución de Morante, aprovechó el momento e hizo pleno de orejas, mientras que Javier Conde fue ovacionado en ambos toros que lidió.

Antes del festejo, el Ayuntamiento de Muro ha homenajeado a título póstumo al que fue torero durante 35 años Juan Vives i Vives.

Para la corrida de este domingo 14 de septiembre, se han lidiado astados de El Pilar, Garcigrande, Álvaro Núñez, Monte La Ermita, El Capea y Román Sorando Herranz, garantía de variedad y bravura.

Cabe recordar que La Monumental había realizado durante las últimas semanas un plan de mejoras para la corrida de este domingo. El objetivo era recuperar el brillo de este coso, y se ha cumplido. Los asistentes han podido disfrutar de un nuevo albero maestrante, que ha lucido un tono único procedente de la cantera de Carmona.

Vídeo y fotos: José Antonio Ramírez