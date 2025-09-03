La plaza de toros de Muro recupera su esplendor para su reapertura con el maestro Morante de la Puebla

La plaza de toros La Monumental de Muro se ha puesto a tono para la histórica corrida que tendrá lugar el próximo domingo 14 de septiembre. Tras más de ocho años de inactividad, este coso ha realizado un plan de mejoras para recuperar el esplendor de la plaza y recibir por todo lo alto a uno de los toreros del momento, José Antonio Morante la Puebla.

La Monumental ha vivido en las últimas semanas un proceso de recuperación y remodelación que busca devolver el brillo a esta plaza, que sus mejores momentos fue referencia de primer nivel y lugar clave del patrimonio taurino de Mallorca.

Los aficionados taurinos que acudan a la corrida del 14 de septiembre podrán disfrutar de un nuevo albero maestrante, que lucirá un tono único procedente de la cantera de Carmona. Su presencia ha devuelto al ruedo la vistosidad propia de las grandes plazas, despertando una sensación unánime de ilusión y orgullo.

Por otro lado, este ambicioso plan de mejora de la plaza La Monumental también incluye una batería de actuaciones que abarcan desde la imagen exterior hasta los detalles más funcionales:

▪️Pintado del exterior de la plaza.

▪️Restauración de barreras interiores.

▪️Refuerzo de forjados y estructuras.

▪️Renovación de puertas, incluidas las de los corrales.

▪️Instalación de bebederos y burladeros en corrales.

▪️Adecuación de chiqueros.

▪️Acondicionamiento de jardineras y zonas verdes.

▪️Colocación de baños portátiles en la zona de sol.

▪️Renovación de cubiertas en palcos.

▪️Retirada de tierra sobrante en el ruedo.

Se prevé una gran asistencia

El festejo tendrá lugar el próximo domingo 14 de septiembre a las 18.30 horas, en el que se prevé una gran asistencia tras ocho años sin toros en el municipio de Muro.

La vuelta de los otros a este municipio lo hará con un cartel de ensueño que ya ha sido anunciado: Javier Conde, que celebra sus 30 años de alternativa; Morante de la Puebla, el torero del momento y gran ídolo de la afición taurina; y el joven Marco Pérez, una de las grandes promesas del toreo. Las entradas ya están a la venta en las taquillas de la plaza y en los puntos de venta habilitados.

La última corrida en La Monumental fue en el año 2017, aunque esta vez la gran novedad es que podrán entrar los menores de 16 años acompañados de un adulto, después de que PP y Vox pusieran fin a la prohibición durante ocho años del Gobierno de izquierdas que presidía Francina Armengol con los independentistas de Més y Podemos.

Para la corrida del 14 de septiembre, se lidiarán astados de El Pilar, Garcigrande, Álvaro Núñez, Monte La Ermita, El Capea y Román Sorando Herranz, garantía de variedad y bravura.