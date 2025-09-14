Gritos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» en la plaza de toros de La Monumental, en Mallorca

Los abucheos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han convertido en algo habitual en distintos eventos públicos en los últimos meses y los toros en Mallorca no han sido una excepción. Así ocurrió este domingo en la plaza de toros de La Monumental, en la localidad mallorquina de Muro. Tras ocho años de inactividad, los amantes de la tauromaquia han podido disfrutar de nuevo con la remodelación de una de las plazas con más solera de las islas.

En los prolegómenos del evento y, con la plaza llena hasta la bandera, se han escuchado gritos dirigidos al presidente socialista, como «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», coreado por centenares de asistentes, que han expresado de esta forma su rechazo a la gestión del jefe del Ejecutivo.

Los abucheos y gritos contra el presidente del Gobierno, reclamando su dimisión, son constantes desde hace tiempo pero más aún en los últimos meses, coincidiendo con los múltiples escándalos de corrupción que cercan a su Ejecutivo.

En Baleares, la indignación de los aficionados de la tauromaquia con la política de izquierdas es total. Hay que recordar que los menores pueden asistir a las corridas de toros después de que en 2024 un acuerdo de PP y Vox acabó con la Ley de hace ocho años que prohibía su entrada.

Una Ley dictada por el Govern del Pacto de Izquierdas presidido por la socialista Francina Armengol. La Ley 9/2017 de 3 de agosto de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Islas Baleares que aprobó el Govern de Francina Armengol dejaba a los menores de edad sin poder asistir a los espectáculos taurinos celebrados en las islas.

Sin embargo, una modificación de esta ley aprobada en el Parlament en 2024 permitió de nuevo su acceso al espectáculo taurino siempre y cuando vayan acompañados por un adulto.