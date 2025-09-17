Ni París ni Nueva York: éstas serían las primeras ciudades en caer si estalla la Tercera Guerra Mundial, según la IA

Las crecientes tensiones entre Estados Unidos, Rusia y Global y las alianzas estratégicas de cada bloque alimentan el temor a un conflicto a gran escala. Frente a este panorama, algunos analistas han recurrido a sistemas de inteligencia artificial (IA) para intentar identificar qué ciudades serían los objetivos prioritarios en caso de que estalle la Tercera Guerra Mundial.

El desarrollo de armas hipersónicas, drones autónomos y ciberarmamento hace que una guerra mundial en el siglo XXI no se parecería a las anteriores; la interconexión digital, la dependencia energética y la velocidad de las comunicaciones eleva los riesgos de un conflicto que tendría consecuencias devastadoras a nivel global.

Las primeras ciudades en caer si estalla la Tercera Guerra Mundial

Washington D.C., la capital estadounidense encabeza como sede del poder político y militar de la primera potencia mundial. Aquí se encuentran la Casa Blanca, el Capitolio, el Pentágono y las oficinas centrales de la CIA y el FBI. En términos geoestratégicos, buena parte de los sistemas de mando y control militar están centralizados en la región, lo que incrementa su nivel de exposición. Además, la región alberga más de 700.000 habitantes en la ciudad y más de seis millones en el área metropolitana.

En segundo lugar se encuentra Moscú, la capital rusa. Según la IA, esta ciudad presenta una serie de vulnerabilidades que la convierten en un objetivo prioritario en caso de conflicto. Por un lado, una fuerte centralización del poder político, que dificultaría la continuidad del mando en caso de ataque. Por otro lado, una gran dependencia energética local. Y, finalmente, una alta exposición a ciberataques contra sistemas de telecomunicaciones y bancos.

La tercera posición de las primeras ciudades en caer si estalla la Tercera Guerra Mundial es para Beijing, la capital de China. Aquí se encuentra el Partido Comunista Chino, el Consejo de Estado y el comando del Ejército Popular de Liberación, el mayor del mundo en número de efectivos. A pesar de la inversión en sistemas de defensa aérea y antimisiles, la ciudad no está exenta de riesgos. Un ataque que desestabilice su infraestructura tendría repercusiones en todo el país.

Londres también es una de las ciudades más vulnerables en un conflicto global, ya que alberga instituciones clave como el Ministerio de Defensa, el Parlamento británico y el MI6. «En caso de un ataque, no solo se vería comprometida la capacidad defensiva británica, sino que también sufriría el sistema financiero global, dado que es uno de los centros bancarios más importantes del mundo».

La quinta ciudad identificada por la IA es Berlín, el corazón político de Alemania y uno de los centros de poder más influyentes de la Unión Europea. Aunque Alemania no cuenta con armas nucleares propias, es uno de los pilares militares de la OTAN en Europa y alberga bases estratégicas estadounidenses en su territorio. La capital alemana es especialmente vulnerable por su posición geográfica en el centro de Europa.

«La posibilidad de una Tercera Guerra Mundial sigue siendo uno de los mayores temores de la humanidad, especialmente en un contexto donde las tensiones entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China alcanzan niveles inéditos desde la Guerra Fría. La competencia por recursos naturales, el control de rutas estratégicas y la supremacía tecnológica han elevado el riesgo de un choque directo. Sin embargo, lo que hace que el panorama actual sea aún más peligroso es la presencia de armas hipersónicas, drones autónomos y ciberataques capaces de paralizar infraestructuras críticas en cuestión de minutos. Los expertos señalan que cualquier incidente mal gestionado en territorios sensibles, como Ucrania, Taiwán o Medio Oriente, podría convertirse en la chispa de un conflicto global. Aunque muchos sostienen que la disuasión nuclear sigue siendo un freno poderoso, la fragilidad diplomática aumenta la incertidumbre de cara al futuro», señala la IA.

España

¿Cuáles serían las ciudades más seguras para vivir en España en caso de una Tercera Guerra Mundial? Éstas comparten tres características. En primer lugar, estar alejadas de las fronteras. En segundo lugar, tener menor densidad de población. Y, en tercer lugar, contar con infraestructuras resistentes y acceso a recursos básicos como agua, energía y alimentos.

Con estos criterios, algunas de las ciudades que se presentan como opciones viables son: Ávila, Teruel y Ciudad Real. Más allá de elegir el lugar donde refugiarse, la supervivencia depende en gran medida de la autosuficiencia. Contar con un huerto, acceso a agua potable y alimentos frescos puede marcar la diferencia.

«La posibilidad de una Tercera Guerra Mundial, aunque todavía hipotética, obliga a reflexionar sobre nuestra preparación y resiliencia. Ningún país está completamente al margen de un conflicto global, y factores como la ubicación geográfica, la densidad poblacional y el acceso a recursos básicos podrían marcar la diferencia en situaciones extremas. Prepararse no significa vivir con miedo, sino anticiparse y planificar con inteligencia, identificando zonas más seguras, asegurando suministros esenciales y fomentando la autosuficiencia».