La juez prorroga seis meses la instrucción de la DANA de Valencia: hasta el 30 de abril de 2026

Nuria Ruiz Tobarra, titular de Instrucción 3 de Catarroja, que dirige la diligencias previas del caso de la DANA de Valencia, ha acordado prorrogar otros seis meses el plazo de instrucción del citado caso. En concreto, dado que el plazo actual de 12 meses concluye el 30 de octubre de este 2025, la prórroga llega hasta el 30 de abril de 2026.

La magistrada justifica la prórroga por la necesidad de oír a decenas de perjudicados, así como testigos y peritos cuya declaración ha sido previamente acordada. Además, está pendiente de recibir informes y documentación relacionada con el caso.

«La causa es de gran complejidad y su finalización no es factible que tenga lugar en el plazo de un mes que resta para el vencimiento del plazo de instrucción», ha señalado la instructora. De este modo, en la resolución, «la prórroga se convierte en una medida absolutamente inevitable al objeto de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes».

Este 3 de septiembre, tal como publicó OKDIARIO, la propia magistrada abrió la puerta a esta ampliación del plazo de la instrucción al ordenar dar traslado a las partes personadas y al fiscal para que alegasen acerca de una posible prórroga por otros seis meses. Aquella decisión fue incluida en una providencia. Una providencia es un acto que impulsa o resuelve aspectos de trámite en un proceso.

El camino hacia la ampliación de la instrucción del procedimiento en este caso de la DANA se produce en un momento crítico para la propia instructora, que está a la espera de las decisiones que tomen respecto a ella tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Y que debe resolver también el escrito dirigido por la letrada de una víctima que perdió a su hermana, a su cuñado y a su sobrinos de 4 años en la DANA, y que ha sido expulsada de la causa.