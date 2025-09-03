La juez de la DANA abre la puerta a ampliar la instrucción de la causa otros 6 meses desde noviembre

La titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha ordenado dar traslado a las partes personadas y al fiscal para que aleguen acerca de una posible prórroga del periodo de instrucción del caso de la DANA de Valencia por otros seis meses. El plazo actual vence este 30 de octubre. Por lo que el nuevo concluiría el 30 de abril de 2026. La decisión está incluida en una providencia emitida por la magistrada este martes y que se ha conocido ahora. Una providencia es un acto que impulsa o resuelve aspectos de trámite en un proceso.

El camino hacia la ampliación de la instrucción del procedimiento se produce en un momento crítico para la propia instructora, que está a la espera de las decisiones que tomen respecto a ella tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Tal como ha publicado OKDIARIO este 21 de agosto, El Consejo General del Poder Judicial abrió hace semanas una investigación a Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la causa de la DANA, por su sesgo y por la intromisión de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, por su asistencia en el caso.

Además, como también ha publicado OKDIARIO, el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad, decidió en julio ampliar la querella interpuesta contra la magistrada y contra su marido, por los presuntos delitos de «prevaricación judicial y usurpación de atribuciones». El sindicato entendió para ampliar la querella que los hechos son de tal magnitud que el procedimiento está «contaminado» y debe ser objeto de nulidad.

Por otra parte, en una segunda providencia, fechada este miércoles, Ruiz Tobarra, a instancias de la defensa de la ex consellera de Justicia Salomé Pradas, ha acordado oficiar a la Generalitat Valenciana para que informe sobre el número de alertas rojas decretadas en los últimos 10 años y los cecopis convocados tras dichas alertas.