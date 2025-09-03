La juez dice ser víctima de una «campaña difamatoria» y pone como ejemplo “los comentarios de las noticias”

La juez instructora del caso DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha adoptado una estrategia de victimización en un auto fechado el 1 de septiembre, en el que rechaza las diligencias solicitadas por la defensa, acusa de «campaña difamatoria» a quienes aportan pruebas sobre las irregularidades en el procedimiento y llega al extremo de culpar a «los comentarios de las noticias» de formar parte de esta campaña.

En una resolución de 15 páginas la magistrada del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Catarroja no sólo niega las evidencias sobre la participación de su marido en interrogatorios, sino que se presenta como víctima de un supuesto «machismo atroz»

En el punto sexto de su resolución, Ruiz Tobarra asegura ser objeto de «sucesivas informaciones periodísticas» que la han «denigrado como juez y como mujer», añadiendo que «dichos artículos albergan, en el apartado destinado a comentarios, un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia esta Juez de Instrucción y hacia mi marido».

La magistrada utiliza los comentarios anónimos de internet como argumento para desacreditar las pruebas aportadas por la defensa, en una estrategia que busca desviar la atención de las irregularidades documentadas en el procedimiento.

La juez ha decidido abrir una pieza separada «al objeto de determinar la procedencia de sanción» contra el letrado José María Bueno Manzanares, quien defendía al ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso y había aportado las pruebas sobre la participación irregular del marido de la magistrada.

En el auto, Ruiz Tobarra califica como «denigratoria» y «aberrante» la solicitud de certificación sobre si su marido participó en interrogatorios, pese a que el testimonio publicado por OKDIARIO el 31 de agosto confirma que una víctima fue efectivamente interrogada por Jorge Martínez Ribera.

OKDIARIO tiene en su poder la grabación de las conversaciones con las víctimas en las que confirman la participación del marido de la juez en el procedimiento. Tras el auto de la magistrada en el que acusa veladamente a este medio de “difamarla” con “ataques machistas” que se encuentran en “la sección de comentarios”, este periódico seguirá defendiendo estas grabaciones en las que se demuestra que lo que afirma Ruiz Tobarra no se justa a la verdad.