La juez de la DANA miente: niega que su marido interrogara a las víctimas pese a que varias lo confirman

La juez instructora del caso DANA, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja, pone en duda en un auto judicial fechado el 1 de septiembre que existan pruebas de que su marido y también juez, Jorge Martínez Ribera, participara en interrogatorios a víctimas de la tragedia pese a que, como ha publicado OKDIARIO, una víctima confirmó que fue interrogada por Ribera, esposo de la juez.

En la resolución judicial, la magistrada rechaza las peticiones de prueba de la defensa y asegura que las acusaciones sobre la participación de su esposo en el procedimiento son infundadas. Sin embargo, esta afirmación contradice frontalmente el testimonio directo de una víctima publicado por OKDIARIO el pasado 31 de agosto. Dicho testimonio se recabó el 28 de julio, en el que este periódico habló con las víctimas L.R., que confirmó que el marido de la juez le interrogó por completo, y M.L.M, que afirmó que el magistrado daba instrucciones a la juez mientras ella le tomaba declaración. Ambas víctimas forman parte de la asociación más crítica contra la gestión de la Generalitat. De hecho, ese mismo día, la presidenta de la entidad se puso en contacto con OKDIARIO para pedir que desde ese momento en adelante este periódico tratara directamente con ella.

Así, los testimonios confirman las informaciones publicadas por este periódico sobre la presencia presuntamente irregular de Jorge Martínez Ribera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, en las diligencias que dirige su esposa, motivo por el que Consejo General del Poder Judicial le abrió un expediente hace dos meses.

La víctima lo confirmó a OKDIARIO

La víctima confirmó en conversación telefónica con este periódico que «a ella no le tomó declaración la juez instructora» sino que «fue interrogada por Jorge Martínez Ribera, esposo de la juez». La afectada explicó que la magistrada estaba «hasta arriba de trabajo» y que por eso la atendió su marido.

«Nos atendió él realmente», declaró la víctima, quien perdió a un familiar en la DANA. Durante el interrogatorio, todo «quedó registrado correctamente» y disponen de «una copia de todo lo que hemos hablado», añadió.

Además del testimonio directo, OKDIARIO publicó fotografías que muestran al marido de la juez presente en la sala de vistas, conversando con la secretaria judicial tras la declaración de un testigo del Centro de Mando de Emergencias. Las imágenes evidencian su presencia irregular en el procedimiento que dirige su esposa.

En el auto del 1 de septiembre, Ruiz Tobarra no solo niega los hechos probados, sino que arremete contra los abogados defensores, acusándolos de «violación de todos los principios deontológicos» por aportar estas evidencias. La magistrada califica las fotografías como «obtenidas ilícitamente» y considera «denigratoria» la petición de pruebas que documenten la participación de su esposo.

Las imágenes publicadas por este periódico el pasado 7 de mayo no dejan lugar a dudas. Martínez Ribera asistió a su mujer en plena instrucción, a pesar de que actualmente presta servicio en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que comparte edificio con el de su mujer, titular del Juzgado de Instrucción nº 3, tras su traslado a la Ciudad de la Justicia ubicada en Valencia capital por los destrozos de la DANA en las dependencias judiciales de Catarroja.

OKDIARIO tiene en su poder la grabación de las conversaciones con las víctimas en las que confirman la participación del marido de la juez en el procedimiento. Tras el auto de la magistrada en el que acusa a este medio de «difamarla» con «ataques machistas» que se encuentran en «la sección de comentarios», este periódico va a aportar al CGPJ estas grabaciones en las que se demuestra que Nuria Ruiz Tobarra ha mentido en su auto.